Места в спортивные секции Астаны будут распределены 31 января

31 января 2024 года в Астане проведут распределение мест и выдачу ваучеров в спортивные секции столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата Астаны, распределение будет проведено на портале damubala.kz.

"Операторы по государственному спортивному заказу Астаны уведомляют, что 31 января 2024 года в 18:00 планируется распределение мест и выдача ваучеров (1680) на портале damubala.kz в автоматическом режиме согласно сформированной очереди", – говорится в официальном сообщении.

25 августа 2023 года Ерболат Досаев заявил, что до 60 тысяч алматинских детей смогут бесплатно посещать кружки и секции в рамках программы Damu Bala. По его словам, из местного бюджета на программу выделят 16,2 млрд тенге.