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Стало известно, когда в Астане распределят места в спортивные секции

Стало известно, когда в Астане распределят места в спортивные секции , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 00:10 Фото: pexels
14 июня в Астане проведут распределение мест и выдачу ваучеров в спортивные секции столицы, сообщает Zakon.kz.

Объявление по реализации государственного спортивного заказа в столице опубликовали в Управлении физической кульутры и спорта Астаны.

"По данным управления, на портале damubala.kz для реализации государственного спортивного заказа 14 июня в 18:00 планируется распределение мест и выдача ваучеров (1 470) на портале в автоматическом режиме согласно сформированной очереди", – говорится в сообщении столичного акимата.

Ранее стало известно, что первыми в спортсекции будут зачислять детей, состоящих на учете в полиции. Подробнее можно узнать здесь

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