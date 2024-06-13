Стало известно, когда в Астане распределят места в спортивные секции
Фото: pexels
14 июня в Астане проведут распределение мест и выдачу ваучеров в спортивные секции столицы, сообщает Zakon.kz.
Объявление по реализации государственного спортивного заказа в столице опубликовали в Управлении физической кульутры и спорта Астаны.
"По данным управления, на портале damubala.kz для реализации государственного спортивного заказа 14 июня в 18:00 планируется распределение мест и выдача ваучеров (1 470) на портале в автоматическом режиме согласно сформированной очереди", – говорится в сообщении столичного акимата.
Ранее стало известно, что первыми в спортсекции будут зачислять детей, состоящих на учете в полиции. Подробнее можно узнать здесь.
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