Стало известно, когда в Астане распределят места в спортивные секции

14 июня в Астане проведут распределение мест и выдачу ваучеров в спортивные секции столицы, сообщает Zakon.kz.

Объявление по реализации государственного спортивного заказа в столице опубликовали в Управлении физической кульутры и спорта Астаны.

"По данным управления, на портале damubala.kz для реализации государственного спортивного заказа 14 июня в 18:00 планируется распределение мест и выдача ваучеров (1 470) на портале в автоматическом режиме согласно сформированной очереди", – говорится в сообщении столичного акимата.

Ранее стало известно, что первыми в спортсекции будут зачислять детей, состоящих на учете в полиции. Подробнее можно узнать здесь.

