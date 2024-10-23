Пролоббировали комфортные условия: депутат раскритиковал систему страхования при ДТП

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты 23 октября 2024 года раскритиковал действующий порядок страхования граждан в случае дорожно-траспортных происшествий, сообщает Zakon.kz.

Елнур Бейсенбаев отметил, что в Казахстане, где страховой рынок существует уже более четверти века, простые граждане все еще остаются без надежной защиты от жизненных невзгод.

"В развитых странах страхование рассматривается как социальный контракт, призванный минимизировать финансовые риски для граждан. Однако в наших условиях пользу получает узкий круг лиц, а именно владельцы страховых компаний", – добавил он.

Депутат привел несколько примеров. Так, в случае смерти человека в ДТП страховая сумма наследникам не выплачивается. Только если у погибшего есть иждивенцы. В то время как согласно нормам банковского законодательства, долги по кредитам взыскиваются с наследников, не учитывая наличие иждивенцев.

"Даже смерть ребенка в ДТП не имеет никаких правовых последствий в страховом законодательстве! Тогда как за погибших в ДТП домашних животных страховые выплаты, как ни странно, предусмотрены. Выходит, за животных выплаты положены, а за людей – нет?" – задался он вопросом.

С точки зрения мажилисмена, это противоречит принципу справедливости и здравому смыслу.

"Страхование должно защищать людей, а не создавать дополнительные проблемы", – подчеркнул депутат.

Указал Бейсенбаев и на то, что долгие годы максимальная сумма выплат за обязательную страховку составляет всего 600 МРП.

"Данная сумма совсем не соответствует реальным ценам на ремонт и восстановление автомашин в нынешних условиях. К примеру, только одна фара дорогого авто стоит несколько миллионов тенге. А сумма ремонта составляет в десятки раз больше. При этом виновник ДТП не в состоянии оплатить дорогостоящий ремонт, что в конечном итоге усугубляет не только его финансовое положение, но также отражается и на всей семье, включая детей, вынуждая брать кредиты и продавать имущество... Мы видим, что страховые компании пролоббировали комфортные для себя условия. Не выполняют свою главную функцию финансовой защиты и нарушают принцип социальной справедливости", – заявил он.

В этой связи он предложил обязать страховые компании выплачивать страховые выплаты наследникам погибших независимо от наличия иждивенцев, увеличить суммы страховых выплат, намного превышающей 600 МРП, при этом размер страховой премии сохранить на прежнем уровне, а также подготовить пакет важных изменений в сфере страхования гражданско-правовой ответственности.

21 октября сообщалось, что в Казахстане хотят снижать класс водителя в страховке при грубых нарушениях ПДД.