На "дутые" цифры в сельском хозяйстве указал депутат

Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров на пленарном заседании 31 января указал на приписки в сельском хозяйстве. По его словам, приписки по производству зерновых доходят до трех млн тонн, а расхождения в поголовье скота по отдельным регионам достигают 40%, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Айдарбек Ходжаназаров в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова раскритиковал работу органов статистики.

"Знаете ли вы о том, что по статистике каждый день каждый казахстанец, включая младенцев, должен потреблять полкило картофеля? А это в несколько раз больше, чем в Беларуси – мировом лидере потребления продукта. Согласно данным отраслевых союзов, приписки по производству зерновых доходят до трех млн тонн. Мы знаем, что в 2021 году засуха была во всех юго-западных регионах, начиная с Мангистау. В тот момент бывший министр сельского хозяйства бодро отчитался о богатом урожае в 20,1 млн тонн зерновых, несмотря на дефицит осадков. Расхождения в поголовье скота по отдельным регионам достигают 40%", – поинтересовался мажилисмен у главы кабмина.

Он задался вопросом - кому нужна такая ложная информация.

"Разве "дутые" цифры не разрушают аграрную отрасль?! Акиматы всех уровней, центральные органы, власти – все научились давать ложную информацию. Другими словами, они самостоятельно меняют показатели отдельных хозяйств и приукрашают статистику. А ответственность за это вообще не предусмотрена", – отметил Ходжаназаров.

Он предлагает заменить ИФО как критерий оценки работы акиматов на адекватные и достоверные бизнес-показатели. Возможно, это будет рейтинг предприятий.

"При этом формировать статистическую отчетность только через интеграцию информационных систем учета поголовья, космического мониторинга посевов, базы налоговых и пенсионных отчислений, базы таможенных деклараций и электронных счетов фактур. А если по требованию местных акимов хозяйство увеличивает объемы производства, размер взимаемого с него налога должен быть соответственно увеличен", – заключил депутат.

Ранее депутат Мажилиса Сергей Пономарев 31 января 2024 года в своем запросе заявил о дороговизне угля для конечного потребителя. Он считает, что "братишки-угольщики" хозяйничают на рынке, и пора проверить эти компании.