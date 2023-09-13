Акимы погоды не делают: депутат предложил объявить режим ЧС в зерновых регионах

В запросе на пленарном заседании Мажилиса 13 сентября депутат Айдарбек Ходжаназаров предложил объявить режим ЧС в регионах, пострадавших от летней засухи, передает Zakon.kz.

В запросе на имя премьер-министра депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров отметил, что аграрные хозяйства в ряде районов Павлодарской, Акмолинской и других областей пострадали от засухи. Летом уровень осадков составлял всего 3-9% от нормы. В Шарбактинском и Актогайском районах Павлодарской области дождей не было с мая по август.

"В ряде хозяйств с поля убирают 0,3-1 центнер с гектара. Такой урожай дешевле бросить, чем убрать. В то же время обязательства по кредитам никто не отменял. Дефицит средств ведет к тому, что подготовка к следующей посевной будет под угрозой. Предложенные фермерам меры поддержки – нерабочие: отсрочка по кредитам на три-девять месяцев заканчивается в лучшем случае в мае, как раз в период посевной. Более того, получить даже эту отсрочку сложно: нужно документально доказать, что поля пострадали от засухи, и пройти десятки бюрократических барьеров". Айдарбек Ходжаназаров

Депутат отметил, что похожая ситуация уже была в 2021 году. Тогда лишь очень немногие фермеры, которым удалось доказать ущерб, получили отсрочки по кредитам.

"Мы предлагаем прекратить скрывать очевидное: акимы областей не влияют на климатические изменения, не отвечают за отсутствие дождей, а значит, засуха не должна засчитываться как провал акима. А вот сокрытие фактов ущерба, отказ в помощи бизнесу и населению – прямая ответственность исполнительной власти. Предлагаем объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях". Айдарбек Ходжаназаров

Также депутат предложил отрегулировать алгоритм, по которому объявляют режим чрезвычайной ситуации. Сегодня это единственная законная возможность для кредиторов дать отсрочку более года. Также, по словам мажилисмена, правительству необходимо определить механизм фиксации убытков, в том числе с использованием инструментов космомониторинга. А финансовым институтам следует разработать механизм пролонгации кредитов на пять лет без начисления дополнительных процентов.

Кроме того, в запросе говорится о выплате в оперативном порядке субсидий, которые причитаются фермерам. Чтобы предоставить возможность аграриям реализовать свою продукцию по хорошей цене, депутат предложил отказаться от некоторых ограничительных мер, в том числе от пошлин на экспорт подсолнечника.

О возможной засухе в Казахстане синоптики говорили еще в марте. В начале осени о больших потерях в связи с засухой сообщали фермеры Жамбылской и Западно-Казахстанской областей. По данным Минсельхоза, на 31 августа в Казахстане убрали 3,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 22,3% от запланированного объема.