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Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации

Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации Фото: gov.kz
Казахстан и Узбекистан увеличивают взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны без регистрации с пяти до 30 дней, сообщает Zakon.kz.

Протокол с соответствующими изменениями в межправительственное Соглашение двух стран об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года сегодня, 31 января 2024 года, ратифицировал Мажилис.

"Протокол был подписан в ходе визита главы государства в Ташкент в декабре 2022 года. Этим документом устанавливается 30-дневное пребывание граждан двух стран на равных основаниях без постановки на временный учет. По истечении этого срока они обязаны получить разрешение на временное проживание. Основания – работа, лечение, обучение, воссоединение с семьей, ведение бизнеса. Таким образом мы контролируем миграцию".Министр внутренних дел РК Ержан Саденов

Кроме того, по его словам, будет решен вопрос обновления сроков пребывания.

"Но срок их пребывания не должен превышать 90 суток в течение шести месяцев. Сейчас в Казахстане обязательная регистрация, иммиграционные карточки не требуются для всех иностранцев. Они с 2020 года не требуются. Эта поправка была разработана по нашей инициативе. Узбекская сторона ратифицировала протокол в апреле 2023 года".Ержан Саденов

Новый документ позволит создать благоприятные условия для пребывания граждан двух государств на территории друг друга и повлияет на дальнейшее развитие экономических связей, делового и культурного обмена между двумя странами.

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Ранее сообщалось, что Мажилис принял законопроект "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе от 29 мая 2014 года". Документ предусматривает упрощение процесса получения разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров.

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