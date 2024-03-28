Казахстан и Узбекистан взаимно упростят порядок пребывания граждан

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 28 марта ратифицировали протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана об условиях взаимных поездок граждан. Документ направили на подпись президенту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Целью закона является создание правовой основы для дальнейшего развития дружественных отношений между двумя государствами, урегулирования поездок их граждан, а также создания благоприятных условий для пребывания граждан одного государства на территории другого государства.

"Протоколом предусматривается упрощенный порядок пребывания граждан государств сторон (Казахстана и Узбекистана) на их территориях без регистрации в компетентных органах, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения Государственной границы государства стороны", – говорится в документе.

Таким образом, оба государства увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории другого с пяти до 30 календарных дней без временной регистрации.

"В частности, граждане государства одной стороны независимо от постоянного места жительства, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться по территории государства другой Стороны, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения Государственной границы Стороны, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней без оформления разрешения на временное проживание (временной регистрации) на основании документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих гражданство, перечень которых установлен в приложениях № 1 и № 2 к Протоколу", – говорится в заключении Сената.

Если срок пребывания гражданина государства одной Стороны на территории государства другой превышает 30 календарных дней, указанный гражданин обязан получить разрешение на временное проживание (встать на временную регистрацию) в компетентных органах государства Стороны пребывания.

Отмечается, что при ратификации Протокола его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 28 февраля ратифицировали договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях.