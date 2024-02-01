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Какой будет погода в Казахстане 2 февраля

Какой будет погода в Казахстане 2 февраля Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на пятницу, 2 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", практический на всей территории страны, с прохождением атмосферных фронтов, сохранится неустойчивый характер погоды, ожидается снег.

"На юго-западе, юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга и юго-востока республики ожидается сильный снег", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, по Казахстану ожидаются туман, усиление ветра с метелью, на юге, юго-западе – гололед.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на февраль 2024 года. Подробнее здесь.

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