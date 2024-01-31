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Костанайский таксист из резонансного ролика обратился к общественности

Костанайский таксист из резонансного ролика обратился к общественности Фото: pxhere
В Казнете широкую огласку получил скандальный ролик с участием таксиста и пассажирки. Казахстанцы встали на сторону водителя и все камни полетели в сторону женщины, устроившей истерику. Теперь водитель записал видеообращение к общественности, сообщает Zakon.kz.

Он поблагодарил казахстанцев за поддержку и попросил не обвинять женщину и ее родных.

Свой ролик Алишер Бердигожинов опубликовал на странице в Instagram 31 января 2024 года.

"Тот самый таксист", – отмечено в подписи к публикации.

"Я хотел бы оставить все комментарии о сложившейся ситуации с женщиной. Это касается не только женщины. Ее близкие не должны подвергаться буллингу из-за данной ситуации", – говорит автор.

Также он добавил, что переслал видео некоторым знакомым и кто-то выложил его в Сеть.

"Никаких обид я не держу и извиняться перед ней не буду, так как она не заслуживает этого. На будущее хотел бы сказать: будьте готовы к любым ситуациям. Самое главное, что я понял для себя, что моя совесть чиста. Всем удачи и не попадайтесь в такие ситуации", – заключил Бердигожинов.

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"Домогался и убивал": клиентка такси устроила истерику в Костанае

24 декабря 2023 года в Костанае произошел конфликт между пассажиркой и таксистом.

В начале ролика женщина спокойно разговаривает по телефону, рассказывая о том, что таксист приехал по неправильному адресу. Затем ее голос становится громче и она утверждает об агрессивном поведении водителя. По ее словам, таксист оскорблял, домогался и убивал ее. После истерики она без чувств падает на кресло.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Полицейские в действиях таксиста какого-либо правонарушения не усмотрели.

Позднее стало известно, что женщину все-таки оштрафовали.

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