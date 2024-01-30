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"Домогался и убивал": клиентка такси устроила истерику в Костанае

"Домогался и убивал": клиентка такси устроила истерику в Костанае Фото: pxhere
В Казнете рассылают видео нестандартного конфликта таксиста и клиентки. Как оказалось, инцидент произошел в Костанае еще 24 декабря 2023 года. В полиции региона Zakon.kz рассказали подробности.

В начале ролика женщина спокойно разговаривает по телефону, рассказывая о том, что таксист приехал по неправильному адресу. Затем ее голос становится громче и она утверждает об агрессивном поведении водителя. По ее словам, таксист оскорблял, домогался и убивал ее. После истерики она без чувств падает на кресло.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Комментаторы незамедлительно встали на защиту водителя:

  • Таксисту надо подать на нее в суд за клевету, чтобы в следующий раз у этой актрисы не было желания спектакли устраивать.
  • Парень, если ты читаешь комменты. Пиши на нее заяву за клевету. Доказательство есть.
  • Она так хотела чтобы он ее домогался, а он оказался порядочный.
  • То есть… она сама позвонила и сама себя довела?
  • Лучше бы парня осмотрели после ее спектакля.
  • Здесь пострадавший явно таксист.

В свою очередь в пресс-службе полиции прокомментировали происходящее на видео.

"24 декабря 2023 года в полицию позвонила девушка и сообщила о том, что у нее в машине, возле дома по улице Спортивная 8, происходит конфликт с таксистом. При этом, она была взволнована. На этом фоне ей стало плохо".Пресс-служба ДП Костанайской области

Также сказано, что прибывшие на место медицинские работники осмотрели ее и оказали помощь.

"Полицейские в действиях таксиста какого либо правонарушения не усмотрели. В связи с чем, материал был списан в номенклатурное дело (архив)".Пресс-служба ДП Костанайской области

Кроме того, от претензий к таксисту она отказалась.

Как выяснилось, конфликт произошел из -за того, что таксист приехал по адресу указанному в мобильном приложении, а не по месту фактического нахождения девушки.

В конце 2023 года стало известно, когда таксисты без ИП смогут официально работать в Казахстане.

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Анастасия Московчук
Костанай
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