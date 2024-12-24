Таксистов-"нелегалов" задержали в Костанайской области

В Костанайской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Таксист-нелегал", цель которого выявить нарушения в сфере перевозки пассажиров водителями-иностранцами, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия полиция зафиксировала 68 правонарушений. Из них 42 случая связаны с нарушением миграционного законодательства, а 26 – с нарушением правил дорожного движения иностранными гражданами. Один из таких случаев был зафиксирован 20-го декабря в Лисаковске.

Сотрудники полиции остановили 40-летнего гражданина ближнего зарубежья, который занимался перевозкой пассажиров на автомобиле Toyota Alphard через приложение InDriver, не имея разрешения на такую деятельность.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство.

Полиция напоминает, что работа таксистом без соответствующего разрешения – это нарушение закона, которое влечет за собой ответственность. Правоохранительные органы призывают граждан сообщать о случаях нелегальных перевозок.

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