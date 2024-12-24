#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
515.89
536.32
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
515.89
536.32
5.17
Общество

Таксистов-"нелегалов" задержали в Костанайской области

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 03:59 Фото: pexels
В Костанайской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Таксист-нелегал", цель которого выявить нарушения в сфере перевозки пассажиров водителями-иностранцами, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия полиция зафиксировала 68 правонарушений. Из них 42 случая связаны с нарушением миграционного законодательства, а 26 – с нарушением правил дорожного движения иностранными гражданами. Один из таких случаев был зафиксирован 20-го декабря в Лисаковске.

Сотрудники полиции остановили 40-летнего гражданина ближнего зарубежья, который занимался перевозкой пассажиров на автомобиле Toyota Alphard через приложение InDriver, не имея разрешения на такую деятельность.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство.

Полиция напоминает, что работа таксистом без соответствующего разрешения – это нарушение закона, которое влечет за собой ответственность. Правоохранительные органы призывают граждан сообщать о случаях нелегальных перевозок.

Ранее в Костанайской области продавцов пиротехники оштрафовали на 1,5 млн тенге.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Более 18 тысяч кандасов приехали в Казахстан в 2024 году
Общество
04:59, 25 декабря 2024
Более 18 тысяч кандасов приехали в Казахстан в 2024 году
Вандалы разрушили памятник на кладбище в Актау
Общество
04:40, 25 декабря 2024
Вандалы разрушили памятник на кладбище в Актау
В Костанайской области продавцов пиротехники оштрафовали на 1,5 млн тенге
Общество
03:20, 25 декабря 2024
В Костанайской области продавцов пиротехники оштрафовали на 1,5 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: