Общество

Ответственность за коррупционные преступления предлагают ужесточить в Казахстане

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 12:09 Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Нурлан Бекназаров во время заседания Комиссии по конституционной реформе 26 января 2026 года озвучил ряд предложений, касающихся права выбора, и предложил ужесточить ответственность за коррупционные преступления, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор отметил, что порядок избрания депутатов Курултая будет закреплен в соответствующем Конституционном законе.

"Предлагается норма о лишении депутатского мандата в случаях выезда депутата Курултая на постоянное место жительства за пределы Казахстана, вступления в законную силу обвинительного приговора суда без его участия, утраты гражданства РК, выхода или исключения депутата из политической партии, по партийным спискам которой он был избран, а также прекращения деятельности соответствующей политической партии", – сказал Нурлан Бекназаров.

Также предлагается уточнить избирательное право граждан.

"Одно из важных предложений уточняет права граждан избирать и быть избранным. В частности, предлагается лишить права участвовать в выборах и референдумах граждан, признанных судом недееспособными, а также лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Кроме того, предлагается лишить права быть избранными граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость, равно как и граждан, признанных виновными в коррупционных преступлениях или правонарушениях в установленном законом порядке. Эта норма направлена на ужесточение ответственности за коррупционные преступления", – резюмировал Нурлан Бекназаров.

24 января 2026 года уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев отметил, что права человека в Основном законе должны учитываться в первую очередь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
