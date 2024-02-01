Остановить подачу газа в аул требуют жители Туркестанской области

Жители поселка Караспан Туркестанской области заявили о том, что коммуникации провели газ с существенными дефектами. Люди боятся взлететь на воздух, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации КТК, газ в село Караспан начали проводить два года назад. Коммуникации сразу вызвали массу вопросов у местных. Люди недоумевали, почему газопровод прокладывают рядом с водоводом. А еще возмущались тем, что в траншеи с трубами засыпают мусор.

"Песка нет. Газовые трубы должны засыпать песком. Газовод должен лежать в мягком грунте. Это очень опасно! А если будут копать? Конечно, эти трубы взорвутся. Мы боимся!" Житель села Караспан Жанибек Сапаров

Беспокоит местных качество не только труб, но и регуляторные пункты. Люди говорят: их устанавливали в грязи, поэтому многие уже съехали с фундаментов. Такие дефекты тоже угрожают взрывами, уверены сельчане.

"Что за качество?! Криво же! Уже кренится. Завтра что будет? Счетчики установили старые, на них уже сроки истекли". Житель села Караспан Асхат Сабденбаев

Газификация аула обошлась бюджету почти в полмиллиарда тенге. При этом в некоторые дома топливо не дошло. И это тоже стало неожиданностью для населения. Чиновники недоразумение объясняют тем, что новостройки не успели внести в проект. Обещают все исправить. Говорят, народ все неправильно понял.

"Все проблемы происходят из-за недопонимания у населения. Дефекты будут устранены. Все, что нужно, будет установлено за счет подрядчика". Замакима Ордабасинского района Кыдырбай Сейткул

Газопровод в селе насчитывает 25 км. Подрядчики уверяют, он готов к запуску. Подать жителям голубое топливо чиновники планируют в торжественной обстановке – уже в этом месяце. Местные надеются, что дефекты успеют исправить и торжество не омрачится газовым ЧП.

Ранее сообщалось, что газопровод в Атырауской области вернут в госсобственность.