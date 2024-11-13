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Полиция обратилась к автолюбителям Алматы

Полиция обратилась к автолюбителям Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 17:36 Фото: polisia.kz
Сотрудники Департамента полиции Алматы 13 ноября 2024 года обратились к автолюбителям с призывом из-за тревожной статистики по дорожно-транспортным происшествиям, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ДП, с начала года в мегаполисе произошло 4815 ДТП. На дорогах города выявлено более 400 тыс. нарушений Правил дорожного движения. Более 2 тыс. водителей были задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.

"Вышеприведенная статистика вызывает обоснованную обеспокоенность и тревогу. Буквально на днях завершилась республиканская операция "Безопасная дорога", направленная на предупреждение и снижение дорожно-транспортных происшествий, а также на борьбу с тяжестью их последствий и выявление фактов нарушений Правил дорожного движения. Однако дисциплина некоторых участников дорожного движения по-прежнему оставляет желать лучшего. В связи с этим полиция Алматы усилила праворазъяснительную и профилактическую работу. Приоритетом является профилактика детского травматизма", – сообщил заместитель начальника ДП Алматы Ержан Узабаев.

Кроме того, полиция призывает автолюбителей подготовить свои автомобили к зимнему сезону.

"В условиях ухудшения погодных условий мы настоятельно призываем участников дорожного движения усиливать меры безопасности. Это обращение в первую очередь адресовано водителям, управляющим транспортными средствами повышенной опасности. Они должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, проявлять водительскую культуру и усиливать внимательность. Ухудшение погодных условий, как правило, сказывается на дорожной обстановке в целом. Поэтому призываем автолюбителей заранее подготовить свои транспортные средства к зиме. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах", – резюмировал Ержан Узабаев.

Ранее с призывом к автолюбителям обратился акимат Алматы. Из-за надвигающейся на мегаполис непогоды водителей попросили заблаговременно планировать маршруты движения, а также заменить шины на зимние.

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