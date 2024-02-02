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Премьер-министр Кыргызстана прервал визит в Алматы из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке

Премьер-министр Кыргызстана прервал визит в Алматы из-за взрыва на ТЭЦ Фото: Zakon.kz
Председатель Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров прервал визит в Казахстан и срочно отправился в Бишкек из-за взрыва на ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 24.kg со ссылкой на источники, премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров прервал визит в Казахстан и экстренно отправился в Бишкек. Акылбек Жапаров приезжал в Алматы на заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).


"Свой визит Акылбек Жапаров прервал из-за аварии на столичной ТЭЦ. Как только глава Кабмина прибудет в Бишкек, состоится совещание в Администрации президента", – пишет 24.kg.

Накануне, 1 февраля, Акылбек Жапаров в преддверии заседания ЕМПС встречался с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и обсуждал с главой правительства РК дальнейшее развитие стратегического партнерства.

В ночь на 2 февраля в Бишкеке произошел взрыв на теплоцентрали. Пострадали пять человек, они попали в больницу с тяжелыми ожогами. Во многих жилых домах столицы Кыргызстана после аварии нет отопления и горячей воды. Школы и детские сады Бишкека перевели на онлайн-обучение.

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