Конфликт "имама" и таксиста обсуждают в Казнете
В начале видео мужчина сильно хлопает дверью машины, а затем начинает пинать машину. На кадрах он проклинает водителя фразой "Аллаху акбар, чтоб ты перевернулся". Агрессивного пассажира пытается успокоить и отвести в сторону его спутница.
В описании к видео отмечено, что пассажиром оказался имам мечети села Гульдала Бахтияр Жаксылыков.
Видео размещено в Telegram-канале "ZTB | QAZAQSTAN".
В пресс-службе Духовного управления мусульман Казахстана отреагировали на видео и пояснили, что Жаксылыков не является имамом.
"В средствах массовой информации и социальных сетях обсуждается, что гражданин по имени Бахтияр Жаксылыков вступил в конфликт с таксистом, вел себя грубо и является "имамом". В этой связи официально заявляем, что Бахтияр Жаксылыков не работает в системе деятельности Духовного управления мусульман Казахстана".Пресс-служба ДУМК
Также в ведомстве представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей попросили не распространять недостоверную информацию.
Ранее конфликт между клиенткой и такси произошел в Костанае. Женщина обвиняла водителя в домогательствах. Позднее женщину, устроившую истерику, оштрафовали.