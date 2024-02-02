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Конфликт "имама" и таксиста обсуждают в Казнете

Конфликт имама и таксиста обсуждают в Казнете Фото: unsplash
Казахстанцы активно обсуждают видео конфликта между таксистом и пассажиром. Согласно данным автора ролика, инцидент произошел в городе Талгаре Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В начале видео мужчина сильно хлопает дверью машины, а затем начинает пинать машину. На кадрах он проклинает водителя фразой "Аллаху акбар, чтоб ты перевернулся". Агрессивного пассажира пытается успокоить и отвести в сторону его спутница.

В описании к видео отмечено, что пассажиром оказался имам мечети села Гульдала Бахтияр Жаксылыков.

Видео размещено в Telegram-канале "ZTB | QAZAQSTAN".

В пресс-службе Духовного управления мусульман Казахстана отреагировали на видео и пояснили, что Жаксылыков не является имамом.

"В средствах массовой информации и социальных сетях обсуждается, что гражданин по имени Бахтияр Жаксылыков вступил в конфликт с таксистом, вел себя грубо и является "имамом". В этой связи официально заявляем, что Бахтияр Жаксылыков не работает в системе деятельности Духовного управления мусульман Казахстана".Пресс-служба ДУМК

Также в ведомстве представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей попросили не распространять недостоверную информацию.

Ранее конфликт между клиенткой и такси произошел в Костанае. Женщина обвиняла водителя в домогательствах. Позднее женщину, устроившую истерику, оштрафовали.

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