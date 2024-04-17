"Чуть не запечатал": дорожный конфликт в Алматы бурно обсуждают в сети

Непогода в Алматы 16 апреля 2024 года внесла коррективы в жизнь города. К примеру, на перекрестке Абая – Саина водитель автобуса и пешеход не смогли поделить дорогу. Их конфликт попал на видео и теперь активно обсуждается пользователями, сообщает Zakon.kz.

На кадрах мужчина пытается урегулировать автомобильный поток и встает перед общественным транспортом. Но водитель автобуса решает иначе и прижимает пешехода к другому автобусу. Их разногласия на этом не заканчиваются. В какой-то момент водитель хватает "регулировщика" за куртку.

"Ливень, люди на нервах… Саина/Абая – светофор не работает. Вереница автобусов не пропускает машины, которые двигаются по Абая. Водитель автобуса чуть не запечатал парня, который хотел как-то пропустить движение", – отмечает автор видео.

Если честно, у нас очень много наглых автобусников.

Вопрос. Проверяют ли водителей автобусов? Они слишком часто агрессивно ведут себя на дорогах.

Найти и наказать автобусника!

Водитель автобуса не прав, это наезд на человека.

Автобусники ездят без правил и нет уважения к другим участникам движения.

Никого уважения друг к другу. Пропусти, все равно стоишь, перекрыл весь перекресток.

Водители автобусов чувствуют себя королями дороги.

Нужно ввести этику водителя автобусов и телефон доверия! Они настолько обнаглели, что это не в одни рамки не лезет.

Нашему народу врагов не надо, мы сами себя уничтожим, – оставляют комментарии возмущенные подписчики.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы отреагировали на ролик и сообщили, что водитель автобуса привлечен к ответственности.

"По данному факту в отношении водителя автобуса за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков (ст.594 ч.2 КРКобАП) и несоблюдение правил пользования ремнями безопасности (ст.593 ч.2 КРКобАП) привлечен к ответственности". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также отмечено, что личность пешехода и другие обстоятельства устанавливаются.

Ближе к вечеру в городе произошел еще один инцидент с участием общественного транспорта: два пустых автобуса столкнулись напротив торгового центра. В результате аварии пострадал только виновник ДТП. Его госпитализировали.