Аким Акмолинской области ответил на вопросы представителей СМИ

В областном акимате впервые состоялся брифинг руководителя региона Марата Ахметжанова, где были подведены итоги социально-экономического развития Акмолинской области за 2023 год и обсуждены планы развития.

Также в мероприятии приняли участие руководители областных управлений социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, туризма и экономики.



Марат Ахметжанов, поздравив представителей СМИ с Национальным днем печати, отметил важность доступности и открытости госорганов перед обществом и СМИ.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"В конце прошлого года на встрече с вами я заверил, что буду регулярно информировать о проводимой работе и дальнейших планах. Сегодня, подводя итоги прошлого года, можно отметить, что по основным социально-экономическим показателям области наблюдается положительная динамика", – отметил аким области.

Спикер выделил основные направления для дальнейшего развития региона – сельское хозяйство, предпринимательство, привлечение инвестиций, развитие туризма, улучшение инфраструктуры и развитие пристоличных населенных пунктов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Президент страны подчеркивает важность сконцентрированного развития обрабатывающего сектора для создания прочного промышленного каркаса. В этом контексте необходимо обеспечить 17%-ный рост объемов производства, что составляет 250 млрд тенге ежегодно, с целью достижения двукратного роста в обрабатывающей промышленности. Для этого следует провести анализ загрузки промышленных предприятий и разработать меры по их увеличению. Также необходимо увеличить посевные площади масличных культур в текущем году практически в два раза и создать прочную кормовую базу, что обеспечит дальнейший рост поголовья сельхозживотных", – сказал Ахметжанов.

Аким области отметил, что одной из главных задач является достижение 70% доли переработанной сельхозпродукции в течение трех лет. В текущем году также требуется увеличение привлечения инвесторов, заинтересованных в реализации проектов на территории региона.

"Важной задачей остается разработка Стратегии развития туризма на ближайшие 5 лет, учитывающей особенности региона, а также внедрение рейтинга акимов районов и городов для оценки эффективности их работы. В целом, для успешного достижения поставленных задач требуется применение новых подходов и максимальная мобилизация ресурсов", – добавил руководитель региона.

Встреча продолжилась ответами на вопросы представителей СМИ.



Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Одной из самых обсуждаемых стала тема экологии. Перечень экологических проблем региона достаточно велик – загрязнение атмосферного воздуха в городе, воды и почвы. Журналисты обратили внимание главы региона на выбросы в экологическую атмосферу в городах Макинск и Щучинск, несанкционированные свалки в Аршалынском районе и др.

Представителей СМИ также волновали темы здравоохранения и образования.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики были заданы вопросы о строительстве ТЭЦ в областном центре, газификации, энергообеспеченности Зерендинского района.

В целом на все поставленные вопросы Марат Ахметжанов дал исчерпывающие ответы. Всего на брифинг аккредитовались более 30 представителей СМИ и блогеров.