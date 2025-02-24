Готовность к паводкам и реновация жилья: интервью с акимом Акмолинской области

О готовности Акмолинской области к паводкам, реновации жилья, строительстве новых школ, модернизация медицины и не только – в интервью с акимом региона Маратом Ахметжановым.

– Марат Муратович, спасибо, что согласились на интервью. Начнем с самого главного. Какие основные направления развития экономики области можете отметить?

– Спасибо за вопрос. Одной из главных задач, поставленных главой государства перед регионами, является удвоение национальной экономики к 2029 году. Сегодня нами предпринимаются все меры для ее реализации.

Основные направления в экономике Акмолинской области – агропромышленный комплекс и индустриальный сектор, занимающие почти половину в объеме валового регионального продукта.

Фото: УВП Акмолинской области

Мы являемся житницей Казахстана, которая вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Зерносеющая Акмолинская область, занимая чуть более 5 процентов всей территории республики, производит более четверти казахстанской пшеницы, высоко ценящейся на мировом рынке. В прошлом году в регионе был собран хороший урожай, что позволило увеличить производство продукции сельского хозяйства до 920 млрд тенге, или в 1,5 раза.

Фото: УВП Акмолинской области

В сфере животноводства в рамках льготного кредитования создано пять крупных МТФ на 5,4 тыс. голов, в этом году будет завершено строительство еще двух МТФ на 1,2 тыс. голов. Яровой сев в этом году планируется провести на площади 5,2 млн га.

Наш регион также называют аграрно-промышленным. В масштабах республики мы производим 100% железнодорожных подшипников, 83% специализированного транспорта, 60% зерноуборочных комбайнов, 59% руды, содержащей золото, 28% необработанного золота, 28% керамического кирпича.

Кроме того, область занимает первое место в стране по производству полуобработанного золота.

На расширенном заседании правительства, прошедшем 28 января, президентом отмечена важность привлечения инвестиций в экономику. За 2024 год объем инвестиций в регионе составил 562,8 млрд тенге. При этом валовый приток прямых иностранных инвестиций достиг 361,1 млн долларов, с ростом в 1,9 раз к соответствующему периоду 2023 года, занимая четвертое место по стране.

В рамках исполнения поручения главы государства по улучшению инвестиционного климата и созданию условий для инвестора нами основан Центр по комплексному сопровождению и привлечению инвесторов Aqmola Invest, который функционирует в качестве моста между инвестором и местными исполнительными органами. Проведено 50 встреч, в том числе 28 с иностранным участием. Подписан ряд соглашений о намерениях в реализации на сумму порядка 460 млрд тенге.

Фото: УВП Акмолинской области

Определена республиканская индустриальная зона "Aкмола", расположенная вблизи столицы. Ее первоначальная площадь – 300 га. Сейчас индустриальную зону расширяем до 1000 га. Ведется проектирование, работа по получению технических условий на водо-, газо-, электроснабжение. Несмотря на близкое экономическо-географическое расположение к Астане, территория выделяется наилучшими условиями для развития, особенно благодаря стратегической транспортной связи и проходящим инженерным сетям.

Уже отобраны ряд инвестпроектов по посадке в индустриальную зону, из них наиболее крупный – Далиан Хэшэн, строительство завода по глубокой переработке зерна. Сумма инвестиций – 318 млрд тенге (650 млн долларов), рабочих мест – 1 тыс. Данный проект позволит выпускать экспортную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Конечный продукт будет стоить в 10-15 раз дороже исходного сырья. Это важно как для региона, так и для страны.

В продолжении улучшения инвестклимата с этого года на базе Aqmola Invest планируется введение China Desk в Акмолинскую область, что могло бы стать эффективным инструментом для привлечения китайских инвестиций.

У нас также есть площадки, где имеются исторические ремесла. В Атбасаре строится локомотивный завод стоимостью 47 млрд тенге. Планируется создание 800 рабочих мест. Отметим, что именно город Атбасар является железнодорожным узлом с большой историей. Там проживают династии работников железной дороги.

В Кокшетау мы планируем построить завод по глубокой переработке масличных культур. Этот проект направлен на выполнение поручения президента по глубокой переработке 70% отечественного сырья.

Акмолинская область расположена вблизи Астаны, поэтому многие инвесторы проявляют интерес к нашему региону. Мы открыты и окажем всю необходимую поддержку инвесторам, которые готовы вкладывать реальные инвестиции и брать на себя встречные обязательства.

– За сравнительно небольшой срок вашей работы на посту акима области произошло несколько событий, от вас независящих, но требовавших быстрых и порой нестандартных решений. К примеру, небывалые паводки прошлой весны. Как сейчас идет подготовка к паводкам?

– Мы все были свидетелями негативных последствий паводка прошлого года, и, по данным гидрологов, этот год тоже ожидается нелегким.

С учетом прошлогодних событий объем работы в рамках противопаводковой подготовки в регионе увеличен в три раза по сравнению с прошлым годом. В первую очередь мы переселяем всех жителей, находящихся в зоне подтопления, на безопасную территорию.

Для минимизации рисков подтопления в 179 населенных пунктах обустроено 64,5 км водоотводных каналов, очищено 38 км русел рек, расширено и углублено 35 км водоотводных каналов. Укреплено 110 км дамб, возведено свыше 21 км новых обвалований, обустроены водопропускные сооружения, произведена очистка водопропускных труб.

Фото: УВП Акмолинской области

В девяти населенных пунктах Астраханского, Есильского, Жаксынского и Жаркаинского районов созданы дополнительные гидропосты на реках Есиль, Колутон и Аршалы. Для отвода талой воды в селах Талапкер и Коянды Целиноградского района завершена работа по устройству обводного канала общей протяженностью 8 км.

Проведено берегоукрепление и руслорасширение критических участков рек Есиль и Нура в Целиноградском районе. Также проведены дноуглубительные работы на реке Кылшакты. От растительности и песчаных наносов очищено русло реки Жабай.

Общая протяженность выполненных работ составила 15 км.

В Буландынском районе ведется капитальный ремонт Прохоровско-Колоколовской плотины, в Аршалынском – реконструкция дамбы Анар.

Кроме этого, в городе Атбасар проводится очистка и испрямление реки Жабай в границах города и устройство шлюзов защитного вала для снижения угрозы подтопления. В этом году за счет фонда "Демеу Қазақстан қоры" начат ремонт и строительство плотин Чапаевская-1, Дамсинская, дамба в 8 мкр. села Жибек жолы, очистка дна и укрепление берегов рек Жабай, Чаглинка и Колутон.

Основные виды работ будут завершены до начала паводка.

Кроме того, в период весеннего половодья вся необходимая техника будет дежурить на гидротехнических сооружениях региона.

– В этом году стало известно о запуске очень хорошей программы реновации жилого фонда. В Кокшетау и Щучинске она уже начала работать, планировалось запустить ее и в других регионах. Есть ли первые результаты программы?

– Программа реновации ветхого жилья в Акмолинской области, реализуемая по поручению президента страны, стартовала в прошлом году.

Особое внимание уделяется архитектурному коду и внешнему облику населенных пунктов.

В областном центре есть отдельные локальные районы с ветхим жильем, аварийные и частные дома, которые были построены еще в 50-х годах и даже ранее. Одним из первых участков для реновации в Кокшетау был определен квадрат улиц Уалиханова – Гоголя, Саина – Быковского, где компактно сосредоточено больше всего ветхих домов. Там уже снесено шесть домов на 48 квартир и ведется строительство новых двух ЖК на 231 квартиру. Их планируем завершить осенью.

Фото: УВП Акмолинской области

К тому же улица Уалиханова – это въездная магистраль со стороны Астаны, и придание ей гармоничного архитектурного стиля является приоритетной задачей. Сейчас ведутся работы на втором участке по улице Ауезова. Уже проведена встреча с собственниками квартир.

На днях по программе реновации в городе Щучинске Бурабайского района было завершено строительство нового дома, жители получили ключи от нового жилья. Старый деревянный дом, которому было более 100 лет, пришел в негодность и представлял опасность для жителей. Согласно договору с подрядчиком, на его месте за девять месяцев был возведен новый. Кроме восьми семей, проживавших в ветхом доме, в новую многоэтажку заселились 40 семей из социально уязвимых категорий.

Фото: УВП Акмолинской области

Хочу отметить, что программа реновации не только обеспечивает жителей области новым жильем, но и способствует благоустройству: подрядчики строят современные дома с озелененной территорией и благоустроенными дворами, улучшая общий облик наших городов.

Кроме того, это стимулирует экономику, так как инфраструктура и все необходимые коммуникации уже предусмотрены в новых домах, что позволяет сэкономленные средства направить на реализацию других проектов.

– В последние годы сфера жилищного строительства из-за растущих цен на материалы переживает спад. Как в регионе решается эта проблема? Будет ли и дальше строиться арендное жилье для очередников?

– Спасибо за вопрос. Обеспечение населения жильем – одно из приоритетных направлений государственной политики. По поручению главы государства, в первую очередь жильем обеспечиваются люди из социально уязвимых слоев населения. В прошлом году в нашем регионе в этой сфере были достигнуты значительные успехи.

За счет бюджетных средств построено 28 многоквартирных домов, это более 1,5 тыс. квартир. В их числе четыре дома, предназначенные для людей из социально уязвимых категорий, стоящих в очереди на жилье.

Фото: УВП Акмолинской области

Кроме того, согласно поручению президента, в рамках программы "Баспана – бақыт кілті" для социально уязвимых слоев населения теперь приобретается качественное жилье. Если раньше очередники стояли годами и ждали жилье, то сейчас комфортное жилье получили жители в Атбасарском, Зерендинском, Бурабайском, Сандыктауском, Аккольском районах и в городах Косшы и Кокшетау. Также добавлю, что получили жилье очередники, которые ждали с 2010 года.

В прошлом году в 10 регионах области было приобретено 850 квартир. В этом году планируется передача ключей от более чем 1 тыс. новых квартир. Основные требования к жилью по этой программе – высокое качество, хороший ремонт, а также наличие рядом школы и других социальных объектов.

По итогам года жильем обеспечено почти 2,5 тыс. семей различных социальных категорий.

– В регионе завершено строительство школ и медицинских объектов по нацпроектам "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения". По вашему мнению, поможет ли строительство данных объектов решению проблемы оттока населения из сел?

– Безусловно, считаю, что реализация двух национальных проектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения" содействует уменьшению оттока населения из сельской местности.

Акмолинская область – один из регионов, вовремя завершивших строительство всех запланированных девяти комфортных школ.

Сегодня дети в селах учатся в современных зданиях с четырьмя спортзалами, специально оборудованными кабинетами, залами для кружковых занятий, библиотеками. Яркие и светлые здания становятся центрами культуры на селе. Также большое внимание уделяется и подбору персонала. И главное – жители сами заинтересованы в строительстве социальных объектов. Сейчас даже имеются примеры, когда дети переводятся из столицы в села Целиноградского района, чтобы получить образование в новых комфортных школах.

Фото: УВП Акмолинской области

Как известно, в Целиноградском районе, расположенном недалеко от столицы, из-за интенсивных миграционных процессов долгое время не удавалось решить проблему нехватки ученических мест. Благодаря национальному проекту дефицита больше нет, создана комфортная среда для учащихся и педагогов.

Фото: УВП Акмолинской области

Строительство медицинских объектов, современных ФАПов и фельдшерских пунктов – также хорошая инвестиция в развитие села, благодаря которой стирается грань между городом и селом.

– В прошлом году Акмолинская область собрала хороший урожай. Этому способствовала и погода. Принимаются ли какие-то меры защиты аграриев от погодных катаклизмов?

– Да, конечно. Сегодня на развитие агропромышленного комплекса государство выделяет значительные средства.

В прошлом году, благодаря значительной государственной поддержке, целому комплексу агротехнических мероприятий и хорошим погодным условиям, в области собран рекордный за последние 13 лет урожай зерна – порядка 6,6 млн тонн. Нужно отметить и хорошее качество зерна – свыше 60% валового сбора соответствует третьему классу.

Эти результаты достигнуты в том числе за счет двукратного увеличения объемов применения минеральных удобрений.

Фото: УВП Акмолинской области

Кроме того, в 2024 году на порядок была увеличена доля посевов элитными семенами. Проведена химическая прополка на площади 4,3 млн га, обработано против болезней и вредителей – более 900 тыс.

В настоящее время ведутся активные подготовительные мероприятия к проведению весенне-полевых работ 2025 года.

Под посев 2025 года засыпано семян зерновых культур 540,2 тыс. тонн, проведена трехкратная обработка на площади 800 тыс. га паров, обработка зяби на 1 млн га, снегозадержание – на 538 тыс. га.

Готовность сельхозтехники к аграрному сезону – 82%.

По поручению главы государства впервые выдача льготных кредитов для полноценной подготовки к посевной кампании этого года начата еще в декабре прошлого. Это дает возможность фермерам пополнить оборотные средства для выплаты заработной платы, заблаговременно закупить качественные семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ, запчасти и другие необходимые товары и услуги.

Выделяемые бюджетные средства доступны для всех субъектов агробизнеса, независимо от форм собственности, начиная с мелких крестьянско-фермерских хозяйств и заканчивая крупными сельхозформированиями. Ежегодно мы производим выплаты порядка 2,5 тыс. сельхозтоваропроизводителей.

Кроме того, эффективным инструментом поддержки стала программа льготного лизинга отечественной сельхозтехники под 5% годовых на срок не более семи лет. Для покупки сельскохозяйственной техники отечественных производителей аванс составляет не менее 10%. По этой программе фермерами уже приобретено 334 единицы техники на 18,8 млрд тенге. Всего за прошедший год сельхозпроизводителями региона приобретено порядка 1,5 тыс. единиц техники на сумму свыше 51 млрд тенге.

Если говорить о доступности кредитных ресурсов, то хочу отметить программы льготного кредитования посевных и уборочных работ "Кен Дала" и "Кен Дала 2" (через АКК и СПК), которые уже оказали значительную поддержку аграриям области и позволили профинансировать 600 СХТП на 60 млрд тенге.

Немаловажную роль в своевременном проведении всего комплекса полевых работ играет и техническая оснащенность машинно-тракторного парка.

Фото: УВП Акмолинской области

В целом, реализуемые меры государственной поддержки значительно способствуют устойчивому развитию агропромышленного комплекса области, укрепляют экономические позиции региона и положительно влияют на социальное благополучие сельского населения.

Учитывая, что Акмолинская область находится в зоне рискованного земледелия, в регионе принимаются меры по минимизации рисков от неблагоприятных погодных условий. Прежде всего, это проведение всего комплекса агротехнических мероприятий и повышение уровня соблюдения агротехнологий.

Проведению комплекса агротехнических мероприятий способствовала значительная финансовая поддержка аграриям, общий объем которой по итогам прошлого года составил порядка 140 млрд тенге.

Вопросы организованного проведения посевной кампании находятся на постоянном контроле.