В Казахстане за три года 200 раз незаконно похищали женщин, чтобы на них жениться

Представитель Национального центра по правам человека Булат Беисов рассказал, что за последние три года зарегистрировано более 200 фактов похищения женщин с целью вступления в брак, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что необходимо ввести отдельную норму в законодательстве, предусматривающую наказание за преступления такого рода.

"За последние три года более 200 фактов, когда похищали женщин с целью вступления в брак. Однако всего два дела уголовных возбуждено или начато досудебное расследование. По одному у нас в Жамбылской области состоялся приговор. По городу Шымкент сейчас начато досудебное расследование", – сообщил Булат Беисов.

Он отметил, что Наццентр по правам человека полагает, что действующая норма о похищении человека не в полной норме реализует возможность и не в полной мере пресекает преступление данного характера.

"Сами цифры, я уже сказал, более 200 фактов обращения, только по двум начато досудебное расследование. Поэтому, на наш взгляд, необходимо с учетом мнения общественности проработать возможность и необходимость введения отдельной нормы в случаях похищения женщин, девушек с целью вступления в брак. Как это предусмотрено у наших соседей в Узбекистане и Кыргызстане", – сказал Булат Беисов.

Ранее представители Казахстанского института общественного развития озвучили результаты проведенного в стране исследования "Гендерная политика в современном казахстанском обществе". Оказалось, что почти половина казахстанцев не считают преступлением похищение девушки.

