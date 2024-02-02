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В Казахстане за три года 200 раз незаконно похищали женщин, чтобы на них жениться

В Казахстане за три года 200 раз незаконно похищали женщин, чтобы на них жениться Фото: pixabay
Представитель Национального центра по правам человека Булат Беисов рассказал, что за последние три года зарегистрировано более 200 фактов похищения женщин с целью вступления в брак, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что необходимо ввести отдельную норму в законодательстве, предусматривающую наказание за преступления такого рода.

"За последние три года более 200 фактов, когда похищали женщин с целью вступления в брак. Однако всего два дела уголовных возбуждено или начато досудебное расследование. По одному у нас в Жамбылской области состоялся приговор. По городу Шымкент сейчас начато досудебное расследование", – сообщил Булат Беисов.

Он отметил, что Наццентр по правам человека полагает, что действующая норма о похищении человека не в полной норме реализует возможность и не в полной мере пресекает преступление данного характера.

"Сами цифры, я уже сказал, более 200 фактов обращения, только по двум начато досудебное расследование. Поэтому, на наш взгляд, необходимо с учетом мнения общественности проработать возможность и необходимость введения отдельной нормы в случаях похищения женщин, девушек с целью вступления в брак. Как это предусмотрено у наших соседей в Узбекистане и Кыргызстане", – сказал Булат Беисов. 

Ранее представители Казахстанского института общественного развития озвучили результаты проведенного в стране исследования "Гендерная политика в современном казахстанском обществе". Оказалось, что почти половина казахстанцев не считают преступлением похищение девушки.

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