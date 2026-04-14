Похищение невесты: несколько мангистаусцев отправятся в колонию

В Мангистау за похищение невесты, по статьям "Похищение человека" и "Принуждение к вступлению в брак", осудили сразу пять человек, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", само преступление произошло в декабре прошлого года в Жанаозене. Тогда момент похищения попал на камеры наблюдения. На них видно, как несколько человек силой запихивают девушку в машину. Она сопротивлялась, но противостоять мужчинам была не в силах.

Делом тогда занялась полиция. Всех причастных быстро установили.

"В итоге суд приговорил каждого к трем годам колонии", – говорится в репортаже.

На днях в Актау суд отправил за решетку местного жителя, который за отказ продолжить отношения избил и распространил интимные материалы о бывшей возлюбленной.