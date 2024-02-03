ООН набирает волонтеров из Казахстана
Волонтеры, прошедшие отбор будут направлены в различные подразделения структуры ООН в Кении, Таиланде и Турции с контрактом на 1 год и возможным продлением, говорится на сайте министерства.
Волонтеры, прошедшие отбор будут направлены в различные подразделения структуры ООН в Кении, Таиланде и Турции с контрактом на 1 год и возможным продлением.
В зависимости от опыта и возраста претендентов доступно 7 позиций в молодежной категории и категории специалистов.
Все процедуры отбора волонтеров проводятся в соответствие с регламентом ДООН до 14 февраля включительно.
В 2019 году правительством РК и Программой добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) заключено Соглашение, обеспечивающее участие волонтеров из Казахстана в качестве международных добровольцев ООН. Программа была создана для того, чтобы волонтеры из Казахстана имели возможность обменяться знаниями и опытом с международными коллегами, став частью системы ООН в решении устойчивого развития в мире и достижений целей устойчивого развития.
За это время 7 казахстанцев осуществляли свою добровольческую деятельность в разных подразделениях структуры ООН.
По окончании своих контрактов 6 казахстанских добровольцев приглашены работать в подразделениях структуры ООН по всему миру.
Более подробную информацию можно найти на официальном аккаунте ДООН unv.kazakhstan.