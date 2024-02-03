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Законодательство РК

ООН набирает волонтеров из Казахстана

волонтеры Фото: freepik
Программа добровольцев ООН при поддержке министерства культуры и информации РК объявляет о наборе международных волонтеров, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры, прошедшие отбор будут направлены в различные подразделения структуры ООН в Кении, Таиланде и Турции с контрактом на 1 год и возможным продлением, говорится на сайте министерства.

Волонтеры, прошедшие отбор будут направлены в различные подразделения структуры ООН в Кении, Таиланде и Турции с контрактом на 1 год и возможным продлением.

В зависимости от опыта и возраста претендентов доступно 7 позиций в молодежной категории и категории специалистов.

Все процедуры отбора волонтеров проводятся в соответствие с регламентом ДООН до 14 февраля включительно.

В 2019 году правительством РК и Программой добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) заключено Соглашение, обеспечивающее участие волонтеров из Казахстана в качестве международных добровольцев ООН. Программа была создана для того, чтобы волонтеры из Казахстана имели возможность обменяться знаниями и опытом с международными коллегами, став частью системы ООН в решении устойчивого развития в мире и достижений целей устойчивого развития.

За это время 7 казахстанцев осуществляли свою добровольческую деятельность в разных подразделениях структуры ООН.

По окончании своих контрактов 6 казахстанских добровольцев приглашены работать в подразделениях структуры ООН по всему миру.

Более подробную информацию можно найти на официальном аккаунте ДООН unv.kazakhstan.

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