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Цифровой прогресс на службе общества и государства

форум Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы проходит VI цифровой форум Digital Almaty 2024: "Industry X: Цифровая эволюция будущего". Форум объединил государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей.

На нем представлена обширная деловая программа по темам цифровой трансформации в промышленности и инновационных решений в сферах GovTech, Индустрия 4.0, ESG, Smart City и другим.

На одной из панельных сессий выступил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев. Он поделился преимуществами перевода государственных услуг оборонного ведомства в цифровой формат. Сегодня они осуществляются посредством портала "электронного правительства" и мобильного приложения еGov.

Дархан Ахмедиев

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"С автоматизацией процедуры приписки граждан допризывного возраста им не нужно получать удостоверение о приписке к призывному участку. Благодаря интеграции данных с Министерством здравоохранения сведения о состоянии здоровья юношей предоставляются автоматически. Отпала также необходимость осуществлять перевозку сельских школьников из отдаленных сел в райцентр. На эти нужды ежегодно тратились значительные средства", – отметил он.

В автоматическом режиме отражаются и сведения об отношении граждан к воинской службе. Работодатель может просмотреть эту информацию на портале eGOV. При смене места жительства также нет необходимости обращения в местный орган военного управления для постановки на учет.

военные

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

По данным Минобороны, в прошлом году более 700 тыс. студентов получили отсрочку без сбора и предоставления справок в орган военного управления.

С интеграцией информационной системы министерства с базой других государственных органов в автоматический формат переведена процедура обеспечения жильем военнослужащих. Оптимизация данных позволила сократить на 82 % количество документов при постановке на учет нуждающихся в жилье. Причем информация о предоставлении квартиры приходит по SMS.

Подытоживая сказанное, заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев сказал, что цифровизация повысила эффективность деятельности военкоматов и сэкономила более миллиарда тенге бюджетных средств.

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