Блогер искупался в ванной посреди проезжей части в Талгаре

В Талгаре блогер решил принять ванну на пешеходном переходе для съемок ролика, сообщает Zakon.kz.

Предположительно, блогер пошел на такой шаг ради участия в розыгрыше "Daewoo Nexia".

В конце видео видно, что полицейские обратили внимание на горе-блогеров.

Инцидент прокомментировал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

"2 февраля, около 11 часов ночи, при патрулировании экипажем роты патрульной полиции на одной из улиц города Талгар был задержан 24-летний местный житель, который, находясь на пешеходном переходе на центральной улице, создал препятствие для других участников дорожного движения. Вместе с тем были установлены и задержаны другие участники инцидента, которые снимали это на камеру и распространяли в социальной сети", – сообщил начальник ДП.

Факт зарегистрировали в районной полиции. Мужчину обвинили в создании препятствия движению, несоблюдении правил парковки и остановки транспортного средства, а также в нарушении общественного порядка. В отношении правонарушителей составлены ряд административных протоколов.

Суд признал виновным 24-летнего "главного героя" видео в совершении административного правонарушения и арестовал на 15 суток за нарушение общественного порядка.