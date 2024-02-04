Блогер искупался в ванной посреди проезжей части в Талгаре
Фото: скриншот видео
В Талгаре блогер решил принять ванну на пешеходном переходе для съемок ролика, сообщает Zakon.kz.
Предположительно, блогер пошел на такой шаг ради участия в розыгрыше "Daewoo Nexia".
В конце видео видно, что полицейские обратили внимание на горе-блогеров.
Инцидент прокомментировал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
"2 февраля, около 11 часов ночи, при патрулировании экипажем роты патрульной полиции на одной из улиц города Талгар был задержан 24-летний местный житель, который, находясь на пешеходном переходе на центральной улице, создал препятствие для других участников дорожного движения. Вместе с тем были установлены и задержаны другие участники инцидента, которые снимали это на камеру и распространяли в социальной сети", – сообщил начальник ДП.
Факт зарегистрировали в районной полиции. Мужчину обвинили в создании препятствия движению, несоблюдении правил парковки и остановки транспортного средства, а также в нарушении общественного порядка. В отношении правонарушителей составлены ряд административных протоколов.
Суд признал виновным 24-летнего "главного героя" видео в совершении административного правонарушения и арестовал на 15 суток за нарушение общественного порядка.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript