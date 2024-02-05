"Выпивал компот": блогеру из Талгара дали 15 суток за купание в ванной возле акимата

Талгарский районный суд Алматинской области вынес решение по административному делу в отношении блогера, который принимал ванну посреди проезжей части. Мужчине дали 15 суток ареста, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, блогера признали виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП (мелкое хулиганство, осквернение мест общего пользования и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц).

"2 февраля 2024 года около 20:00 гражданин А. перед зданием районного акимата по улице Кунаева в городе Талгар в центре пешеходной дорожки разместил ванну, наполненную пеной, расположился в ней в одежде и выпивал компот", – красочно описали состав правонарушения в суде.

Суд пришел к выводу, что блогер своими действиями мешал пешеходам, нарушил общественный порядок и выражал неуважение к окружающим. Доказательствами правонарушения сочли административный протокол, составленный полицейскими, и показания самого мужчины.

Блогера отправили под административный арест на 15 суток, решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что 24-летнего мужчину задержали в Талгаре за то, что он препятствовал движению, расположившись в ванной с бутылкой напитка в руках. Предположительно, блогер пошел на такой шаг ради участия в розыгрыше автомобиля Daewoo Nexia.