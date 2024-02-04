Казахстан улучшил позицию в мировом индексе социального прогресса

В Индексе социального прогресса 2024 года Казахстан занял 63 место из 170 стран. Страна улучшила показатель на 2 пункта по сравнению с результатами 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Общая оценка страны составила 69,73 балла, что выше среднемирового значения, которая составляет 63,44 балла, пишет Институт экономических исследований РК.

Первые три позиции в рейтинге занимают Дания, Норвегия и Финляндия.

Казахстан опережает такие страны, как Катар (65 место), Вьетнам (66 место), Мексика (69 место), Перу (73 место), Россия (76 место), Китай (77 место), Узбекистан (81 место), Турция (85 место), Кыргызстан (86 место).



Из 12 компонентов улучшение произошло по 6 компонентам, по остальным 6 – ухудшение.





Фото: Институт экономических исследований



Казахстан лидирует по гендерному равенству в среднем образовании, доступности электроснабжения и количеству абонентов мобильной связи.

Конкурентными преимуществами Казахстана являются успеваемость детей в средней школе (6 место), доступ к онлайн-правительству (15 место), количество населения с образованием (26 место), численность интернет пользователей (26 место).



Слабые позиции страна занимает по вторичной переработке материалов (164 место), свободе мирных собраний (144 место), ожидаемой продолжительности жизни в 60 лет (130 место).

В рамках исследования 2023 года выявлено, что в общей сложности в 61 стране наблюдался значительный спад социального прогресса, который связан со снижением показателей в сфере здравоохранения, защиты прав, свободы слова, информации и коммуникаций.

