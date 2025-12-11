#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Статьи

Индикатор проводимых реформ: Казахстан улучшает показатели в мировом индексе социального прогресса

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 12:00 Фото: Zakon.kz
Казахстан на протяжении последних трех лет продолжает улучшать показатели индекса социального прогресса, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным проводимых исследований, Казахстан начиная с 2022 года постепенно улучшает показатели индекса социального прогресса, что позволило ему подняться в общемировом рейтинге с 65-го на 58-е место из 170 возможных, оставив при этом позади большую часть стран СНГ, включая Россию.

Что такое индекс социального прогресса?

Индекс социального прогресса, говоря простым языком, – это показатель роста благополучия населения и того, как государство этому способствует.

Тем не менее в процессе проводимых исследований составители индекса социального прогресса не делают основную ставку на чисто экономические показатели.

Главными индикаторами в этом случае являются: здоровье граждан, соблюдение их прав и свобод, безопасность, доступ к образованию и медицинской помощи, свобода передвижения, обеспеченность жильем, доступ к питьевой воде, электричеству и санитарным услугам, социальная поддержка государства, а также наличие возможностей у населения раскрывать свой потенциал.

Сам индекс составляется из оценки 57 параметров, объединенных в три основные группы:

  • Базовые потребности (все, что связано с жизненно важными нуждами человека, обеспечивающими его выживание и развитие);
  • Основа для благополучия (уровень грамотности населения, доступ к базовым знаниям, информации, средствам коммуникаций и системе здравоохранения);
  • Возможности для развития (все, что связано с наличием перспектив на раскрытие собственного потенциала).

Сбор необходимых данных осуществляется посредством проводимых социальных опросов, анализа предоставляемых экспертных оценок и статистической информации международных организаций.

Исследованиями в этой области и составлением в последующем рейтингов занимается американская неправительственная организация Social Progress Imperative. Помощь им в этом оказывают эксперты Гарвардской школы бизнеса и Массачусетского технологического института.

Рейтинг по СНГ

Лидером рейтинга по индексу социального прогресса среди стран СНГ является Армения, занимающая 52-ю строчку в общемировом зачете (с показателем в 72,94 балла).

На втором месте в рейтинге среди стран Содружества находится Казахстан, занимающий в свою очередь 58-е место в общемировом зачете с индексом в 71,52 балла (с 2024 года улучшил свой показатель практически на 2 балла).

Ниже расположились: Беларусь (66-е место с показателем в 70,30 балла), Узбекистан (76-е место с показателем в 68,64 балла), Россия (77-е место с показателем в 68,29 балла), Кыргызстан (81-е место с показателем в 67,91 балла), Азербайджан (98-е место с показателем в 63,44 балла) и Таджикистан (113-е место с показателем в 58,15 балла).

Общий зачет

Первые строчки этого рейтинга традиционно занимают Норвегия (1-е место с показателем в 91,95 балла), Дания (2-е место с показателем в 91,65 балла) и Финляндия (3-е место с показателем в 91,28 балла).

В топ-10 также входят: Швеция (90,75 балла), Швейцария (90,44 балла), Исландия (89,57 балла), Люксембург (88,86 балла), Нидерланды (88,82 балла), Ирландия (88,76 балла), Германия (88,24 балла).

Соединенные Штаты в этом рейтинге расположились на 31-м месте (81,65 балла), Китай на 72-м (69,08 балла), а Турция на 83-м месте с показателем в 67,66 балла.

Самыми слабо социально ориентированными государствами мира стали: Чад (168-е место с показателем в 29,46 балла), Центрально-Африканская Республика (169-е место с показателем в 27,42 балла) и Южный Судан (170-е место с показателем в 26,50 балла).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Олег Калиниченко
Читайте также
Рынок жилья: эксперты советуют повременить с покупкой квартир
12:07, Сегодня
Рынок жилья: эксперты советуют повременить с покупкой квартир
Казахстан улучшил позицию в мировом индексе социального прогресса
15:08, 04 февраля 2024
Казахстан улучшил позицию в мировом индексе социального прогресса
Закон и порядок: Казахстан первый в рейтинге индекса верховенства права среди стран СНГ
11:59, 01 декабря 2025
Закон и порядок: Казахстан первый в рейтинге индекса верховенства права среди стран СНГ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: