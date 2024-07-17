В детсадах Жетысуской области работали бывшие осужденные
Так, вопреки требованиям трудового законодательства, в детских садах области работали 11 человек, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления, говорится в сообщении ведомства.
Также особое внимание было уделено инфраструктурным недостаткам:
- вблизи 12 детских садов Сарканского, Каратальского и Панфиловского районов отсутствовали пешеходные переходы и знаки "Дети";
- территории двух детских садов в Сарканском и Алакольском районах оказались неполностью огорожены, что позволяло посторонним лицам беспрепятственно проникать на их территорию;
- в 55 частных детских садах Панфиловского района отсутствовали системы "тревожной кнопки вызова";
- в 40 детских садах не функционировали системы оповещения пожарной безопасности, а в двух детских садах они вовсе отсутствовали;
- в семи детских садах Алакольского, Ескельдинского и Сарканского районов большинство камер видеонаблюдения не функционировали;
- 9 детских садов Коксуского, Сарканского районов и в городе Текели работали на основании просроченных санитарных заключений. А в отдельных случаях хранились просроченные медицинские препараты;
- в 8 детских садах Аксуского района были обнаружены кишечные палочки.
Кроме того, прокурорами выявлены факты хищения бюджетных средств на общую сумму более 25 млн тенге в детских садах Кербулакского района, по которым начато досудебное расследование.
По всем выявленным нарушениям внесено 22 акта надзора об устранении нарушений, 40 лиц привлечены к административной ответственности, 7 лиц — к дисциплинарной ответственности.
Ранее прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области.