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В детсадах Жетысуской области работали бывшие осужденные

В детсадах Жетысуской области работали бывшие осужденные, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 16:02 Фото: акимат города Алматы
Прокуратура Жетысуской области выявила более 200 нарушений в учреждениях образования, передает Zakon.kz.

Так, вопреки требованиям трудового законодательства, в детских садах области работали 11 человек, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления, говорится в сообщении ведомства.

Также особое внимание было уделено инфраструктурным недостаткам:

  • вблизи 12 детских садов Сарканского, Каратальского и Панфиловского районов отсутствовали пешеходные переходы и знаки "Дети";
  • территории двух детских садов в Сарканском и Алакольском районах оказались неполностью огорожены, что позволяло посторонним лицам беспрепятственно проникать на их территорию;
  • в 55 частных детских садах Панфиловского района отсутствовали системы "тревожной кнопки вызова";
  • в 40 детских садах не функционировали системы оповещения пожарной безопасности, а в двух детских садах они вовсе отсутствовали;
  • в семи детских садах Алакольского, Ескельдинского и Сарканского районов большинство камер видеонаблюдения не функционировали;
  • 9 детских садов Коксуского, Сарканского районов и в городе Текели работали на основании просроченных санитарных заключений. А в отдельных случаях хранились просроченные медицинские препараты;
  • в 8 детских садах Аксуского района были обнаружены кишечные палочки.

Кроме того, прокурорами выявлены факты хищения бюджетных средств на общую сумму более 25 млн тенге в детских садах Кербулакского района, по которым начато досудебное расследование.

По всем выявленным нарушениям внесено 22 акта надзора об устранении нарушений, 40 лиц привлечены к административной ответственности, 7 лиц — к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области.

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