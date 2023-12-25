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Несуществующие дети числились в детском саду Тараза

Несуществующие дети числились в детском саду Тараза Фото: Zakon.kz
Прокуратура Тараза выявила хищение бюджетных денег в одном из детсадов города. Руководительница учреждения получала деньги за детей, которые на самом деле в нем не воспитывались, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области 25 декабря, в частном детском соду "Центр "РозАль" руководство получало бюджетные средства за детей, которые числились там фиктивно. Надзорное ведомство выявило нарушение закона при проверке. Сумма, которую незаконно получила из бюджета руководительница детсада, составила 13 млн тенге.

"По данному факту 25 сентября 2023 года возбудили уголовное дело по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК, которое поручили Департаменту экономического расследования Жамбылской области", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Руководительницу детского сада с санкции суда взяли под стражу. Расследование в ее отношении продолжается.

Ранее прокуратура Алматы раскрыла хищение 400 млн тенге на "Казахфильме".

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