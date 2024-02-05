Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

МВД Казахстана: Каждое третье преступление в отношении детей – сексуальное насилие

Каждое третье преступление против детей в Казахстане связано с сексуальным насилием Фото: pixabay
О том, какие преступления в отношении детей чаще всего совершают в Казахстане, рассказал на брифинге 5 февраля начальник управления Комитета административной полиции (КАП) МВД Асет Оспанов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил начальник управления КАП МВД Асет Оспанов, преступления в отношении детей всегда вызывают особую тревогу.

"Необходимо отметить, что почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних составляют преступления против половой неприкосновенности. Согласно анализу, совершению насилия против них способствуют усиливающаяся виртуализация социальной жизни и недостаточный контроль со стороны взрослых за ребенком в социальных сетях. Зачастую к этому приводят сложные семейные отношения, отсутствие доверительных отношений между родителем и ребенком, негативное влияние интернет-ресурсов и СМИ, девиантное поведение самих потерпевших и их правовой нигилизм".Асет Оспанов

По его словам, дети активно пользуются такими приложениями, как Instagram или TikTok, в которых свободно распространяется контент, наносящий вред здоровью и формирующий негативные стереотипы поведения.

"Согласно материалам уголовных дел, подростки становятся жертвами сексуальных преступлений после знакомства в интернете и переписки через соцсети и мессенджеры. К сожалению, подростки знакомятся в интернете с сомнительными личностями, снимают квартиры и отмечают различные события, в большинстве случаев без контроля со стороны родителей, употребляют спиртные напитки либо наркотические вещества – и в результате становятся жертвами преступлений".Асет Оспанов

Как сообщил глава управления КАП МВД, полиция принимает меры для закрытия противоправных интернет-ресурсов, которые могут создать условия для совершения преступлений в отношении детей. За 2023 год выявили более 20 тыс. сайтов с противоправным содержанием, в том числе более 3,5 тыс. ресурсов, распространяющих порнографию.

Кроме того, участковые занимаются выявлением съемных квартир, которые несовершеннолетние арендуют для проведения мероприятий с распитием алкогольных напитков.

22 января правительство поддержало законодательные поправки об ужесточении наказания за насилие над детьми. Они предусматривают дальнейшую криминализацию насилия над детьми, исключение примирения по преступлениям, связанным с насилием в отношении детей, введение ответственности за буллинг, ужесточение наказания за истязание (новая редакция статьи), жестокое обращение и ряд других деяний и другие изменения. 

Читайте также

12 тысяч казахстанцев наказали за неисполнение родительских обязанностей
12 тысяч плохих родителей наказали в Казахстане
Сильные осадки ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток
Сильные осадки ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток
Алматы возвращается к малоэтажной застройке
"Город имеет свои правила": Алматы возвращается к малоэтажной застройке
Анастасия Прилепская
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль". Омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль": омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
Казахстан завоевал "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе
Казахстан завоевал "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе
Землетрясение магнитудой 5.3 зафиксировали казахстанские сейсмологи
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: