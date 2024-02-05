МВД Казахстана: Каждое третье преступление в отношении детей – сексуальное насилие

О том, какие преступления в отношении детей чаще всего совершают в Казахстане, рассказал на брифинге 5 февраля начальник управления Комитета административной полиции (КАП) МВД Асет Оспанов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил начальник управления КАП МВД Асет Оспанов, преступления в отношении детей всегда вызывают особую тревогу.

"Необходимо отметить, что почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних составляют преступления против половой неприкосновенности. Согласно анализу, совершению насилия против них способствуют усиливающаяся виртуализация социальной жизни и недостаточный контроль со стороны взрослых за ребенком в социальных сетях. Зачастую к этому приводят сложные семейные отношения, отсутствие доверительных отношений между родителем и ребенком, негативное влияние интернет-ресурсов и СМИ, девиантное поведение самих потерпевших и их правовой нигилизм". Асет Оспанов

По его словам, дети активно пользуются такими приложениями, как Instagram или TikTok, в которых свободно распространяется контент, наносящий вред здоровью и формирующий негативные стереотипы поведения.

"Согласно материалам уголовных дел, подростки становятся жертвами сексуальных преступлений после знакомства в интернете и переписки через соцсети и мессенджеры. К сожалению, подростки знакомятся в интернете с сомнительными личностями, снимают квартиры и отмечают различные события, в большинстве случаев без контроля со стороны родителей, употребляют спиртные напитки либо наркотические вещества – и в результате становятся жертвами преступлений". Асет Оспанов

Как сообщил глава управления КАП МВД, полиция принимает меры для закрытия противоправных интернет-ресурсов, которые могут создать условия для совершения преступлений в отношении детей. За 2023 год выявили более 20 тыс. сайтов с противоправным содержанием, в том числе более 3,5 тыс. ресурсов, распространяющих порнографию.

Кроме того, участковые занимаются выявлением съемных квартир, которые несовершеннолетние арендуют для проведения мероприятий с распитием алкогольных напитков.

22 января правительство поддержало законодательные поправки об ужесточении наказания за насилие над детьми. Они предусматривают дальнейшую криминализацию насилия над детьми, исключение примирения по преступлениям, связанным с насилием в отношении детей, введение ответственности за буллинг, ужесточение наказания за истязание (новая редакция статьи), жестокое обращение и ряд других деяний и другие изменения.