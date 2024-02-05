12 тысяч плохих родителей наказали в Казахстане

Начальник управления Комитета административной полиции МВД Асет Оспанов на брифинге 5 февраля рассказал, сколько в Казахстане родителей, которые не занимаются воспитанием своих детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил начальник управления Комитета административной полиции МВД Асет Оспанов, в Казахстане полицейские выявили более двух тысяч семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Информацию о них направили в профильные государственные органы.

"Поставлены на профилактический учет более шести тысяч родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. В их отношении рассмотрено 1800 материалов на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. По результатам работы комиссий по решениям судов более 600 человек лишены, а 340 – ограничены в родительских правах. За неисполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлекли более 12 тыс. человек". Асет Оспанов

По словам Асета Оспанова, для выявления фактов насилия над детьми разработали пошаговый алгоритм действий полиции. Он предусматривает, что при обходе административного участка полицейские обращают особое внимание на семьи, в которых дети живут с отчимами и мачехами.

При акиматах регионов сформировали межведомственные мобильные группы, которые призваны выявлять насилие над детьми и реагировать на него. В такие группы входят региональные уполномоченные по правам ребенка, работники образования, органов социальной защиты населения, участковые инспекторы полиции.

Ранее Асет Оспанов рассказал, что каждое третье преступление против детей в Казахстане связано с сексуальным насилием.