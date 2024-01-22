Правительство поддержало поправки об ужесточении наказания за насилие над детьми

Правительство Казахстана поддержало законопроект об ужесточении наказания за насилие над детьми, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые друзья! Только что в правительстве завершилась презентация законопроекта об обеспечении прав женщин и безопасности детей, разработанного по поручению главы государства. Все поправки по ужесточению наказания за насилие в отношении детей, а также созданию инфраструктуры помощи семьям и детям были поддержаны правительством. Далее они будут обсуждаться в Мажилисе", – сообщила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева у себя на странице в Facebook.

По ее словам, поддержано более 40 поправок по вопросам безопасности детей, которые в сентябре 2023 года были представлены в Генеральной прокуратуре и фракции AMANAT в Мажилисе:

исключение примирения по преступлениям, связанным с насилием в отношении детей и ужесточение наказания за: истязание (новая редакция статьи), жестокое обращение, тяжкий, средний вред здоровью, похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;

криминализация насилия, то есть уголовная ответственность за побои и легкий вред здоровью как в отношении детей так и взрослых; только пожизненное заключение за изнасилование ребенка; введение статьи, касающейся приставания сексуального характера к ребенку;

содержание под стражей на время следственных действий по преступлениям, связанным с насилием в отношении ребенка; введение лицензирования организаций, оказывающих услуги детям (МСУ, лагери);

ответственность на принудительную высадку ребенка из автобуса;

за буллинг;

в части профилактики: создание инфраструктуры помощи семьям, детям (открытие Центров поддержки семьи, Центров психологической поддержки детей); закрепление компетенции по организации помощи семьям в трудной жизненной ситуации;

психологическая работа с агрессором ( в рамках внедрения института особых требований в УК); компетенция по разработке программ помощи детям, столкнувшимся с насилием, буллингом.

Ранее сенатор Жанна Аранова сообщила, что законопроект о защите прав женщин и детей, который предусматривает ужесточение наказания за бытовое насилие, готов и скоро поступит в Мажилис.