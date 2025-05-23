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Общество

В МВД обратились к казахстанским детям и их родителям

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 08:08 Фото: Zakon.kz
23 мая председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев обратился к казахстанским детям и их родителям, сообщает Zakon.kz.

Безопасность детей – одна из главных задач Министерства внутренних дел, передает пресс-служба министерства. В этом направлении в стране:

  • усилена работа ювенальной полиции;
  • патрульные наряды дежурят вблизи образовательных учреждений;
  • совместно с акиматами улучшается дорожная инфраструктура вблизи школ;
  • ужесточена ответственность за преступления против несовершеннолетних;
  • введены правовые меры против буллинга и домогательств;
  • дети и родители могут круглосуточно получить помощь через телефоны доверия.

В школах открываются полицейские классы "Жас сақшы", где с раннего возраста дети изучают основы законодательства и учатся ответственности. Многие добровольно участвуют в социальных проектах и вносят вклад в обеспечение общественного порядка.

"Поэтому так важно, чтобы взрослые всегда были рядом с детьми, проявляли внимание и заботу", – говорится в сообщении. 

15 мая казахстанцы отметили Международный день семьи.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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