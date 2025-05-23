В МВД обратились к казахстанским детям и их родителям

23 мая председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев обратился к казахстанским детям и их родителям, сообщает Zakon.kz.

Безопасность детей – одна из главных задач Министерства внутренних дел, передает пресс-служба министерства. В этом направлении в стране:

усилена работа ювенальной полиции;

патрульные наряды дежурят вблизи образовательных учреждений;

совместно с акиматами улучшается дорожная инфраструктура вблизи школ;

ужесточена ответственность за преступления против несовершеннолетних;

введены правовые меры против буллинга и домогательств;

дети и родители могут круглосуточно получить помощь через телефоны доверия.

В школах открываются полицейские классы "Жас сақшы", где с раннего возраста дети изучают основы законодательства и учатся ответственности. Многие добровольно участвуют в социальных проектах и вносят вклад в обеспечение общественного порядка.

"Поэтому так важно, чтобы взрослые всегда были рядом с детьми, проявляли внимание и заботу", – говорится в сообщении.

15 мая казахстанцы отметили Международный день семьи.