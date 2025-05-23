В МВД обратились к казахстанским детям и их родителям
Фото: Zakon.kz
23 мая председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев обратился к казахстанским детям и их родителям, сообщает Zakon.kz.
Безопасность детей – одна из главных задач Министерства внутренних дел, передает пресс-служба министерства. В этом направлении в стране:
- усилена работа ювенальной полиции;
- патрульные наряды дежурят вблизи образовательных учреждений;
- совместно с акиматами улучшается дорожная инфраструктура вблизи школ;
- ужесточена ответственность за преступления против несовершеннолетних;
- введены правовые меры против буллинга и домогательств;
- дети и родители могут круглосуточно получить помощь через телефоны доверия.
В школах открываются полицейские классы "Жас сақшы", где с раннего возраста дети изучают основы законодательства и учатся ответственности. Многие добровольно участвуют в социальных проектах и вносят вклад в обеспечение общественного порядка.
"Поэтому так важно, чтобы взрослые всегда были рядом с детьми, проявляли внимание и заботу", – говорится в сообщении.
15 мая казахстанцы отметили Международный день семьи.
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