Почему батареи в квартирах жителей Шахтинска "были еле теплые", объяснили в ТЭЦ

В ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" объяснили причину понижения температуры в квартирах жителей Шахтинска, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале vechernaya_karaganda, в выходные дни батареи в квартирах у жителей Шахтинска "были еле теплые", а сегодня, 5 февраля 2024 года, "и вовсе остыли".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу городской ТЭЦ.

"В связи с погодными условиями, а именно – выпадением большого количества осадков, уголь, подаваемый на бункера котлоагрегатов, сильно увлажнился, тем самым происходило зависание угля, соответственно, произошло снижение паровой нагрузки на котлах". Пресс-служба ТОО "Шахтинсктеплоэнерго"

В городской ТЭЦ отметили, что на данный момент параметры восстановлены, в работе двух котлоагрегатов (БКЗ №3, №4) идет повышение температуры тепловых сетей.

"Производится завоз угля в необходимом количестве с нормативными качественными характеристиками. Станция и службы работают в штатном режиме. Оплата будет производиться строго по показаниям приборов учета, учитывающих ежедневную фактическую температуру теплоносителя, которая подается на ваши жилые дома". Пресс-служба ТОО "Шахтинсктеплоэнерго"

3 января 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о плачевном состоянии ТЭЦ и ЖКХ.