Дождь, снегопад и туман ожидаются в Астане и 11 областях Казахстана

В Астане и 11 областях страны на 6 февраля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается низовая метель. Ветер южный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается метель, гололед. Ветер южный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица. Ветер южный порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, западный днем 15-20, на западе, в центре области временами порывы 23-28 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с.



Днем в Кызылординской области на западе, севере, в центре ожидается гололед. В центре, на юге области туман. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, в центре области днем 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный, южный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на севере Атырауской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20, на юго-востоке области 23-28 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-западный днем порывы 23-28 м/с.

Днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На западе, юге, востоке области ожидается низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гололед, туман.



На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.



Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидается сильный снег. Ночью на западе, севере, востоке, днем на западе, севере области низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается сильный снег. Временами низовая метель. Ветер южный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.



Ночью в Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Днем на северо-западе, юге области метель, гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 15- 20 м/с. В Костанае ожидаются метель, гололед. Ветер южный, юго- западный порывы 15-20 м/с.



На юге Улытауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается туман.



Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег). Ночью на большей части области, днем на юго-западе, востоке области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода во вторник, 6 февраля 2024 года, в столице и двух крупнейших мегаполисах страны.