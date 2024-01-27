Публичный реестр коррупционеров хотят создать в Казахстане

Члены Общественной палаты Мажилиса обсудили новый законопроект по противодействую коррупции. В нем участники обсуждений выделили пункт о необходимости создания публичного реестра коррупционеров, сообщает Zakon.kz.

Заседание прошло под председательством депутата Айдоса Сарыма с участием вице-спикера Мажилиса Дании Еспаевой.



Через поправки частично реализуется Концепция антикоррупционной политики. Среди них – введение публичного реестра коррупционеров, уголовной ответственности за предложение и обещание, а также дачу согласия на получение, просьбу или требование взятки и другие.

Президент Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталова поддержала законопроект. Однако отметила – предлагаемые нормы необходимо пересмотреть с точки зрения эффективности.





"Опять идет речь об ужесточении, усилении преследования. Этими поправками вы взваливаете на себя большую ношу, с которой не справитесь, для этого не хватит ни средств, ни человеческих ресурсов, ни времени. Поэтому нужно концептуально пересмотреть законопроект и вообще обсудить, что может повлиять на снижение уровня и предотвращение коррупции в стране. При этом важно, чтобы были предусмотрены механизмы участия гражданского общества, которые в нынешней редакции отсутствуют", - сказала Батталова.

Ранее мы писали, что члены Общественной палаты при Мажилисе совместно с парламентариями и экспертами обсудили проект закона по вопросам противодействия коррупции и сопутствующие ему поправки. Основной законопроект охватывает более шести направлений.

Заслушав доклад, члены Общественной палаты и приглашенные участники высказали свои мнения касательно поправок.