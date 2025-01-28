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Общество

Токаев: Стране нужны качественные инвестиции

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 12:42 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года заявил, что работу в инвестиционном направлении нужно усиливать, сообщает Zakon.kz.

Иначе, по его словам, можно безнадежно отстать от современных тенденций в условиях обострившейся конкуренции.

"Очевиден факт, что стране нужны качественные инвестиции. Проекты, основанные на передовых технологиях и ориентированные на внешние рынки, как правило, предлагают иностранные инвесторы. За девять месяцев прошлого года объем прямых иностранных инвестиций составил 12,7 млрд долларов, что на 36% меньше вложений за аналогичный период 2023 года", – сказал глава государства.

По его словам, cнижение темпов привлечения прямых иностранных инвестиций наблюдалось в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы.

"Сокращение объема частных инвестиций компенсируется бюджетными средствами. В условиях дефицита бюджетных средств следует предусмотреть дополнительный набор преференций для добросовестных инвесторов, предлагающих качественные инвестиции. Такая политика соответствует моей стратегии, направленной на либерализацию экономики", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Правительству нужно создать целостную экосистему, которая усилит поиск, поддержку и защиту инвесторов на всех уровнях – за рубежом, в регионах, в центре.

"Эта политика касается как иностранных, так и отечественных инвесторов. При этом инвесторам, получившим господдержку, должны выдвигаться разумные встречные обязательства по сохранению рабочих мест, модернизации производства, соблюдению экологических требований", – дополнил Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев посоветовал затянуть пояса и жить по средствам.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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