Назначен новый премьер-министр Казахстана

6 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Бектенове О.А.", сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовали на сайте Акорды.

"Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в указе.

Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. Окончил в 2001 году Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции Алматы. А уже в 2005-2006 годах был экспертом, главным экспертом Юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

С 2006 по 2017 год занимал различные должности в Администрации президента (АП) РК, Комитете регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК, центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), аппарате акима Астаны, Департаменте Нацбюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Астане.

Также занимал должности замакима Акмолинской области (2017-2018 годы), зампредседателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019 годы), первого зампредседателя Агентства РК по противодействию коррупции (2019-2022 годы).

С февраля 2022 года стал председателем Агентства РК по противодействию коррупции. Эту должность он занимал до апреля 2023 года.

А с апреля 2023 года назначен руководителем Администрации президента РК.

Правительство Казахстана ушло в отставку 5 февраля 2024 года. Обязанности премьер-министра временно исполнял Роман Скляр.

Материал по теме Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра

6 февраля Ерлан Кошанов от имени партии Amanat предложил Касым-Жомарту Токаеву кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Затем на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК с участием президента Олжаса Бектенова утвердили на пост премьер-министра страны.