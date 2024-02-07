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Ветеран Афганской войны провел урок мужества в алматинской школе

Бахытжан Ертаев провел урок мужества в алматинской школе Фото: Минобороны РК
Ветеран войны в Афганистане генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев провел урок мужества в Алматинской республиканской школе "Жас улан", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РК 7 февраля, воспитанники школы "Жас улан" им. Бауыржана Момышулы встретились с Халық Қаһарманы генерал-лейтенантом Бахытжаном Ертаевым.

Визит Бахытжана Ертаева стал частью мероприятий, проводимых в связи со столетним юбилеем Халық Қаһарманы, Героя Советского Союза генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева, а также 35-летия вывода советских войск из Афганистана. Встречу организовал Департамент по делам обороны Алматы.

Возложение цветов

Фото: Минобороны РК

Во встрече участвовали воины-афганцы, военнослужащие Алматинского гарнизона, а также личный состав Алматинской республиканской школы "Жас улан". Урок мужества начался с возложения цветов к памятнику Бауыржану Момышулы. Генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев рассказал о своей армейской жизни и поделился интересными фактами из жизни героев. Воспитанники школы исполнили сцену из книги Бахытбека Смагула "Мен көрген соғыс" и песни о войне в Афганистане.

"Подобные встречи важны и нужны для того, чтобы воспитывать уважение к героическому прошлому страны, способствовать проявлению в среде подрастающего поколения таких качеств, как любовь к Родине и ответственность", – отметил начальник Департамента по делам обороны Алматы полковник Фархат Курмангажинов.

Встреча с учениками

Фото: Минобороны РК

Бахытжану Ертаеву вручили благодарственное письмо от руководства школы "Жас улан", после чего воспитанники школы пообщались с генерал-лейтенантом в неформальной обстановке.

"Для служения Отечеству прежде всего надо быть патриотом. Необходимо неустанно работать над собой, повышать профессиональное мастерство и, когда наступит время, с честью выполнить свой долг перед Родиной", – обратился к воспитанникам школы Бахытжан Ертаев.

Ранее сообщалось, что в Астане участникам войны в Афганистане окажут дополнительную соцпомощь.

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