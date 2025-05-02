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Судьба ветерана ВОВ: уроки стойкости и мужества Михаила Головатюка

Ветеран Михаил Головатюк, Усть-Каменогорск, День Победы, Великая Отечественная война, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 14:45 Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
В свои 97 лет Михаил Яковлевич Головатюк, ветеран Великой Отечественной войны из Усть-Каменогорска, остается живым символом мужества и верности родной земле. Его судьба – это не просто строки истории, это урок стойкости и патриотизма для всех нас, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Детство, прерванное войной

Михаил Яковлевич родился 15 октября 1927 года в селе Кутулик Иркутской области. Он вспоминает, что детство было трудовым, крестьянским.

Судьба распорядилась так, что взрослая жизнь для него началась еще в подростковом возрасте. В 1943 году, в возрасте всего 16 лет, Михаила мобилизовали в трудовую армию. Вместе с другими подростками он отправился строить железную дорогу через тайгу – от Иркутска до Байкала. Эти воспоминания до сих пор живы в его памяти.

"Сначала шоссейную дорогу проложили, потом начали насыпать землю для рельсов. Но из-за наводнения нас перебросили на укрепление берегов. Работа была тяжелая, – вспоминает Михаил Яковлевич. – Мы работали с киркой в руках. В те годы никто не жаловался – все знали, что мы приближаем Победу. Надо – значит надо".

Фото из личного архива героя

В ноябре 1944 года, когда ему еще не исполнилось 17 лет, паренек был призван в действующую армию. Его направили на Дальний Восток в состав 579-го стрелкового полка. Здесь он стал автоматчиком. Хотя основные военные действия в Европе подходили к концу, перед Михаилом стояла новая задача – участие в Маньчжурской стратегической наступательной операции против милитаристской Японии.

"Шли сутками напролет, почти без сна. Переправлялись под огнем через реки, держались друг за друга – иначе было нельзя", – рассказывает ветеран.

Маньчжурская операция стала одной из самых молниеносных и успешных военных кампаний в истории Второй мировой войны. Но она потребовала огромных усилий и стоила жизни более 12 тысяч советских солдат. Михаилу Яковлевичу удалось выстоять в этом аду.

"Никого из тех ребят уже нет... Всех похоронил. Были среди них и такие, кто не пил, не курил, но работал на вредных производствах... Видимо, тут еще зависит от генетики", – философски, с тихой грустью говорит он.

Мирная жизнь: строить, а не разрушать

После войны Михаил Яковлевич вернулся домой, женился и в 1951 году переехал в Усть-Каменогорск. Там начался новый этап его жизни – трудовой.

Фото из личного архива героя

Он устроился плавильщиком на свинцово-цинковый комбинат, где проработал 30 лет. Работал с расплавленным металлом, дышал свинцовой пылью и парами, но никогда не жаловался.

"35 лет я проработал на СЦК. Газ, пары, видимо, мне только на пользу пошли", – смеется ветеран.

За свою трудовую доблесть Михаил Яковлевич удостоен звания "Почетный металлург". Его вклад в развитие промышленности Восточного Казахстана огромен. И, конечно же, на груди ветерана сверкают и боевые награды – орден Отечественной войны II степени, орден Славы, орден Ленина, медаль "За победу над Японией".

"Каждая награда для меня – это живая память. Память о тех, с кем воевал, кого потерял и с кем радовался Победе", – говорит Михаил Яковлевич, перебирая старые ордена с особой теплотой.

Секрет долголетия

В свои 97 лет Михаил Яковлевич остается энергичным и полным жизни человеком. И секрет его долголетия – в простоте.

"Я никогда не курил. Один раз попробовал, десять дней хватило, чтобы бросить и больше к этому не возвращаться. А когда в газете вычитал, что пассивное курение опаснее обычного, то и вовсе поверил в правильность решения", – делится он.

Сегодня ветеран живет в доме, который построил сам. Смеется, что план в жизни перевыполнил – не только дом построил, деревья посадил, но и троих сыновей вырастил. Сейчас следит за огородом, занимается мелким ремонтом. Каждое утро начинает с зарядки.

"Недавно малину обрезал, мусор убрал. Теперь семена сею", – улыбается он.

Фото из личного архива героя

Михаил Яковлевич – лучший пример трудолюбия и стойкости и для своих сыновей, и для внуков. Его средний сын Владимир – в прошлом профессиональный спортсмен, сегодня активно занимается общественной деятельностью, депутат Усть-Каменогорского городского маслихата III и IV созывов, экс-секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата, за вклад в развитие региона удостоен трудовых орденов "Құрмет" и "Парасат". Именно он стал инициатором выпуска книги о трудовом пути своего отца.

"Чтобы чего-то достичь в жизни, нужно много работать, – говорит Владимир Головатюк. – Нас с детства воспитывали в понимании, что без труда ничего не будет".

День Победы – в сердце

На вопрос, что для него значит День Победы, Михаил Яковлевич отвечает просто и искренне.

"Радость. Настоящая радость. И благодарность судьбе за то, что выжил, что увидел мирную жизнь", – говорит он.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Необходимо отметить, что ветерана не забывают, посещают не только накануне Дня Победы. Так, в рамках акции "100 дней до Победы" военнослужащие части 27943 и Департамент обороны ВКО навестили Михаила Яковлевича. Они помогли по хозяйству, выразили благодарность за его мужество.

"Ветераны – это живая связь поколений. Мы обязаны им мирным небом над головой", – подчеркнул майор Асет Адамбаев.

Михаил Яковлевич Головатюк – один из немногих живых свидетелей страшных военных лет. Его история – часть истории всей страны, наша память и гордость.

Сегодня на востоке Казахстана осталось всего 13 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них – это живая история и пример невероятной силы духа людей, которые знают настоящую цену миру.

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Кира Мороз
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