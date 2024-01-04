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В Астане участникам войны в Афганистане окажут дополнительную соцпомощь

в Астане участникам войны в Афганистане окажут дополнительную соцпомощь Фото: Zakon.kz
Подготовлено решение маслихата столицы "Об оказании дополнительной социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан города Астаны к 35-летию вывода войск бывшего Союза Советских Социалистических Республик с территории Афганистана", сообщает Zakon.kz.

"Оказать дополнительную социальную помощь к 35-летию вывода войск бывшего Союза Советских Социалистических Республик с территории Афганистана (15 февраля 2024 года) зарегистрированным и постоянно проживающим в городе Астане лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, из числа участников боевых действий в Афганистане, в размере 5 МРП (18 560 тенге)", – говорится в документе. 

Проект решения размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 января.

В Афганской войне, которая длилась с 1979 по 1989 год, принимали участие около 22 тысяч казахстанцев, 947 из них погибли, еще 1770 получили серьезные ранения.

15 февраля 1989 года война была завершена, когда последние советские войска покинули Афганистан. В целом, в 10-летней войне Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан.

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Открытые НПА Астана Маслихат
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