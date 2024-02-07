Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в рассылаемом сообщении метеорологов, атмосферные фронты продолжают формировать неблагоприятную погоду в Казахстане.
"В ближайшие дни Казахстан будет ощущать влияние атмосферных фронтов, связанных с очередным атлантическим циклоном. Ожидается облачная и ветреная погода, порывы ветра на севере страны будут достигать 23-28, временами 30 метров в секунду".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Согласно прогнозу, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах возможен сильный снег, метели. Помимо этого циклон принесет кратковременное потепление, которое сменится резким усилением морозов.
"На западе и северо-западе страны ближе к 10 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до 12-20 мороза. На остальной территории республики в температурном фоне резких изменений не ожидается".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
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