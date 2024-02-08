Жители Жезгазгана наблюдали необычное явление из-за мороза

Утром 8 февраля 2024 года необычное явление появилось в небе над Жезказганом из-за мороза – солнечное гало, сообщает Zakon.kz.

Читатель Zakon.kz запечатлел красоту природного феномена и прислал в редакцию фотографию.

Фото: Zakon.kz

Гало – оптическое явление, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо. Это явление обусловлено наличием перистых облаков в верхней тропосфере, сложенных из кристалликов льда.

По последним данным РГП "Казгидромет", в Жезгазгане ветрено. Температура воздуха достигает -4°C.

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