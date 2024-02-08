Причину коррупции в социальной сфере назвали в Антикоре

Руководитель службы превенции Агентства по противодействию коррупции Саян Ахметжанов на заседании в Мажилисе 8 февраля привел данные об уровне коррупции в социальной сфере, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саян Ахметжанов отметил, что только в 2023 году на социальный блок выделили 8,1 трлн тенге.

"Выделение значительных денежных средств, отсутствие должного контроля и прозрачности являются благоприятной почвой для коррупции. Коррупция в социально-экономической сфере – источник снижения качества человеческого капитала, неэффективности функционирования политических институтов, подрыва экономической стабильности", – сообщил Саян Ахметжанов.

В целом, по его словам, в 2023 году в социальной сфере зарегистрировали 311 коррупционных преступлений, в том числе в сфере образования – 155, здравоохранения – 64, пенсионного обеспечения – семь, социальной защиты – 29, медико-социальной экспертизы (определения инвалидности) – 56.

Осуждены 95 человек, в том числе в сфере образования – 52, здравоохранения – 20, социальной защиты – девять, медико-социальной экспертизы (определения инвалидности) – 11.

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