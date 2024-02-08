Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Причину коррупции в социальной сфере назвали в Антикоре

Причину коррупции в социальной сфере назвали в Антикоре Фото: Zakon.kz
Руководитель службы превенции Агентства по противодействию коррупции Саян Ахметжанов на заседании в Мажилисе 8 февраля привел данные об уровне коррупции в социальной сфере, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саян Ахметжанов отметил, что только в 2023 году на социальный блок выделили 8,1 трлн тенге.

"Выделение значительных денежных средств, отсутствие должного контроля и прозрачности являются благоприятной почвой для коррупции. Коррупция в социально-экономической сфере – источник снижения качества человеческого капитала, неэффективности функционирования политических институтов, подрыва экономической стабильности", – сообщил Саян Ахметжанов.

В целом, по его словам, в 2023 году в социальной сфере зарегистрировали 311 коррупционных преступлений, в том числе в сфере образования – 155, здравоохранения – 64, пенсионного обеспечения – семь, социальной защиты – 29, медико-социальной экспертизы (определения инвалидности) – 56. 

Осуждены 95 человек, в том числе в сфере образования – 52, здравоохранения – 20, социальной защиты – девять, медико-социальной экспертизы (определения инвалидности) – 11. 

Ранее Антикор прокомментировал задержание чиновника на совещании в Шымкенте.

Читайте также

рост заболеваемости коронавирусом
Будут ли вводить ограничения в Казахстане из-за роста заболеваемости коронавирусом
Опасаться ли алматинцам повторного схода оползня
Опасаться ли алматинцам повторного схода оползня
Аким Астаны выступил с важным обращением к горожанам
Буран в Астане: аким выступил с важным обращением
Мадина Мамырханова
Антикор Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: