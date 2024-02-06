В Шымкенте чиновника задержали прямо во время совещания в акимате
Фото: скриншот с видео
В акимате Шымкента во время совещания сотрудники Антикора вошли в зал и вывели одного из чиновников. Им оказался исполняющий обязанности руководителя управления жилья, сообщает Zakon.kz.
По информации Оtyrar, совещание проходило под руководством акима Шымкента Габита Сыздыкбекова. Тема – борьба с коррупцией. После того как глава городского Антикора заявил, что у них есть вопросы к некоторым сотрудникам, Габит Сыздыкбеков заявил, чтобы забирали обвиняемых в коррупции.
Сотрудники Антикора вошли в зал и вывели одного из чиновников. Им оказался исполняющий обязанности руководителя управления жилья.
"Я сколько раз предупреждал... Коллеги, поймите меня правильно, у меня нет другого выхода. Я уже пять месяцев вас прошу", – прокомментировал аким.
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