Кадровый голод: как решить проблему дефицита технических специалистов в Казахстане

Ежегодно в РК остаются незаполненными около 20 тыс. вакансий в техническом и профессиональном образовании.

Более 70% потребности в кадрах приходится на технарей и специалистов среднего звена, которых готовят наши колледжи и организации ТиПО (по техническому и профессиональному образованию).

В стране наблюдается кадровый голод, подтвержденный запросами на иностранных специалистов. Недостатки в подготовке казахстанских выпускников связаны с рядом причин, таких как устаревшие программы и материально-техническая база в организациях обучения. Проблемы в образовании приводят к росту безработицы среди молодежи и падению престижа среднеспециального образования.



Аналитики считают, что международная отраслевая аккредитация для колледжей – это шанс для выпускников на международном рынке труда. Колледжи, прошедшие международную аккредитацию, успешно выпускают профессионалов, готовых к работе в высокотехнологичном производстве. Одной из таких аккредитаций является NCCER, которая открывает двери на международный рынок труда для молодых специалистов по окончании колледжа или техникума.

Фото: APEC Training Center

APEC Training Center (APEC TC) является единственным органом, проводящим международную отраслевую аккредитацию для учебных заведений ТиПО в Казахстане. APEC TC работает в направлении международной отраслевой аккредитации шесть лет и стремится решить проблему кадрового дефицита в стране.

"Наиболее востребованной для многих ТИПО в Казахстане является аккредитация NCCER. Возможно, это связано с тем, что данная сертификация покрывает большое количество технических специальностей, охватывая строительство, электричество, монтажно-плотницкие работы и многое другое", – поделилась замдиректора APEC TC Виктория Варавина.

Казахстанские колледжи, прошедшие аккредитацию NCCER как тренинговые центры, получают возможность проводить обучение и оценку навыков не только для студентов, но и для профессионалов, не являющихся студентами. Это позволяет предоставить документальное подтверждение практических навыков и повысить конкурентоспособность на мировом рынке труда.

Фото: APEC Training Center

Примером успешной аккредитации по стандарту NCCER является Талдыкорганский высший политехнический колледж, который теперь предоставляет выпускникам сертификаты, по специальности "Project Supervision". Это дает выпускникам больше шансов на работу в зарубежных строительных компаниях. В настоящее время колледж рассматривает возможность аккредитации по второй квалификации.

"Кызылординский аграрно-технический высший колледж и Хромтауский горно-технический высший колледж проходят второй этап аккредитации NCCER. Уральский высший аграрно-технический колледж и Мангистауский высший политехнический колледж имени Халела Узбекгалиева также подали заявки на аккредитацию. Атырауский индустриальный колледж присоединился к процессу аккредитации. Это показывает заинтересованность организации ТиПО в международных аккредитациях", – отметил директор APEC TC Богенбай Татаев.

Партнерский материал.