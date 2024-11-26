Ведущих технических специалистов обучает колледж в Кокшетау

Высший технический колледж Кокшетау при управлении образования Акмолинской области является одним из ведущих учебных заведений региона.

Здесь работает 181 педагога, из них 138 преподавателей и 43 мастера производственного обучения, в учебном заведении знания получают 2348 студентов.

"В рамках проекта "Жас Маман" в колледже открыты и оснащены девять центров компетенции по следующим направлениям: сварочные технологии, автоматизации и наладки технологического оборудования, мехатроники, по ремонту кузовов автотранспортных средств, мебельного производства, строительных технологий, аддитивных технологий, Data и STEM технологий, инфраструктуры умного дома. Работа центров компетенций направлена на обучение, повышение квалификации, проведение практических экзаменов, демонстрационных экзаменов выпускников. В колледже бесплатно обучаются по востребованным техническим специальностям 29 выпускников из школ Мангистауской области, из которых обучаются по специальностям: "Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта", "Технология машиностроения", "Программное обеспечение", "Учет и аудит". Для проживания учащихся предоставлено современное комфортабельное общежитие. На каждом этаже общежития имеются столовая со всем оборудованием для приготовления пищи, а также прачечная. Для поддержания здоровья ребят в общежитие имеется медицинский блок. Активно вовлекаются учащиеся в студенческую жизнь, участвуя в культурно-массовых мероприятиях, волонтерском движение, деятельности военно-патриотических клубов колледжа. Для полноценного досуга учащихся работает большое количество спортивных секций и кружков", — проинформировали в управлении образования Акмолинской области.

Высший технический колледж города Кокшетау является первым победителем конкурса "Лучшая организация системы технического и профессионального образования Акмолинской области" -2019 год.

В учебных мастерских и центрах компетенции колледжа осуществляется изготовление производственных заказов по 255 наименованиям услуг, по выпуску корпусной и мягкой мебели, комплектующих деталей для сельскохозяйственной, машиностроительной и строительной отраслей. Выпуск продукции собственного производства осуществляется порядка 1 тысячей студентов колледжа в рамках производственного обучения и практики.





"В перечень услуг входят токарная и фрезерная обработка металла, швейные услуги, услуги по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, кузовной ремонт, изготовление комплекса дворовых детских площадок, парковых лавок, фонарей освещения, урн и мусорных контейнеров евро стандарта. Колледж принимает активное участие в чемпионатах "WorldSkills Kazakhstan", а также мировых чемпионатах рабочих профессий. По итогам которых завоевано37 медалей: 16 золотых, 13 серебряных, 8 бронзовых и 32 медальона за профессионализм", — резюмировала директор колледжа Акнур Еслямова.