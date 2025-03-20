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Происшествия

Тысячи тонн прекурсоров изъяли у промышленных предприятий в Жамбылской области

тонны прекурсоров изъявили у промышленных предприятий, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 18:17 Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Более 33 тысяч тонн прекурсоров изъяли у промышленных предприятий за незаконное хранение в Жамбылской области. За пять дней ОПМ "Дәрмек" в Жамбылской области изъято из незаконного оборота более пяти килограммов различных наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП при координации прокуратуры Жамбылской области выявили 40 наркоправонарушений.

"В частности, четыре уголовных преступления: два факта контрабанды изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, один факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, один факт нарушения правил обращения с психотропными веществами". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Также зарегистрировано девять уголовных проступков, 27 фактов административных правонарушений. Среди них 20 фактов нарушений требований технической укрепленности помещений, пять нарушений правил фармацевтической деятельности, два нарушения условий лицензирования.

Отмечается, что ограничен оборот 33 тыс. 412 тонн различных прекурсоров, а также 4469 различных наркотических и психотропных препаратов.

Ранее сообщалось, почему солевой наркоман может прожить всего год.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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