В Алматы в День Конституции включат подсветку телебашни "Кок-Тобе"

В Алматы сегодня, 30 августа, в честь Дня Конституции запустят архитектурно-художественное освещение визитной карточки города – телебашни "Кок-Тобе", сообщает Zakon.kz.

Мультимедийное шоу на медиафасадах телебашни в честь праздника начнется 30 августа в 21:00.

"Подсветка станет ярким украшением города, улучшит архитектурный облик и станет центром притяжения туристов и жителей мегаполиса", – отметили в акимате Алматы.





Освещение телебашни будет работать по следующему графику:

ежедневно с 20:00 до 2:00 динамичное освещение будет включаться на самой башне;

с 2:00 до 5:00 башня будет подсвечиваться прожекторами в фоновом режиме.

"В праздничные дни с 21:00 до 2:00 будет подключаться мультимедийный праздничный видеоряд", – добавили в акимате.

Напомним, телебашня оснащена 185 TLOS-H прожекторами с разными углами рассеивания, а также медиафасадом из световых линий с LED-модулями, которые вместе подсвечивают десять уровней строения.

Новая подсветка появилась на телебашне в Алматы 23 августа 2024 года. На установку светящегося оборудования в Медеуском районе мегаполиса ушло примерно полгода. Сделать из башни "Кок-Тобе" аналог Останкинской телебашни в Москве власти мегаполиса решили еще осенью прошлого года.