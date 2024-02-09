К какой погоде готовиться казахстанцам в выходные дни

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 10-12 февраля 2024 года. По данным метеорологов, казахстанцам стоит ждать понижения температуры, сообщает Zakon.kz.

В рассылаемом сообщении сказано, что Скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы страны.

"Но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления. Затем с ростом атмосферного давления будет кратковременное прекращение осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также специалисты уточнили, что температурный фон заметно понизится в северной половине страны ночью до -20-28°, днем до -15-20°.

"А на южные регионы ожидается выход южного циклона из районов Ирана, с которым ожидается выпадение осадков, преимущественно в виде дождя, усиление ветра, туманные и гололедные явления". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Пока в Алматы светит солнце, в Астане школьников и студентов перевели на дистанционное обучение из-за разбушевавшегося бурана. К столичным жителям даже обратились полицейские.